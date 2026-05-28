Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Аналітики назвали головних фаворитів ЧС-2026: хто може здивувати

Аналітики назвали головних фаворитів ЧС-2026: хто може здивувати

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 23:27
Хто виграє ЧС-2026 — Іспанію назвали головним фаворитом, Франція та Англія в Топ-3
Збірна Бразилії з футболу. Фото: Reuters

Збірна Іспанії є головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу-2026. Саме "Червоній Фурії" аналітики дають найбільші шанси на здобуття титулу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Polymarket Sports.

Сборная Бразилии по футболу
Кубок який отримає переможець ЧС-2026. Фото: Reuters

Аналітики назвали фаворитів ЧС-2026

За даними Polymarket Sports, ймовірність перемоги збірної Іспанії на турнірі становить 17%. Друге місце серед претендентів посідає Франція з показником 16%.

Трійку головних фаворитів замикає Англія, шанси якої оцінюються у 11%. Також серед головних претендентів на титул Португалія — 10%, Бразилія — 9% та чинний чемпіон світу Аргентина — 8%.

Серед інших фаворитів аналітики виділяють Німеччину — 5% та Нідерланди — 4%.

Читайте також:

Одним із головних сюрпризів рейтингу стала Норвегія — 3%. Японія, Колумбія та Бельгія отримали по 2%.

Господарі турніру США та Мексика отримали лише 1,2% та 1,1% шансів відповідно.

Чемпионат мира-2026
Фаворити ЧС-2026. Фото: скриншот

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії турнір пройде за участі 48 збірних.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про можливий відхід наставника збірної США одразу після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляв, що для охорони національної команди Англії на турнірі планують залучити військових із системами ППО.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації