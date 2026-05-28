Хто виграє ЧС-2026 — Іспанію назвали головним фаворитом, Франція та Англія в Топ-3

Збірна Іспанії є головним фаворитом на перемогу на чемпіонаті світу-2026. Саме "Червоній Фурії" аналітики дають найбільші шанси на здобуття титулу.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Polymarket Sports.

Аналітики назвали фаворитів ЧС-2026

За даними Polymarket Sports, ймовірність перемоги збірної Іспанії на турнірі становить 17%. Друге місце серед претендентів посідає Франція з показником 16%.

Трійку головних фаворитів замикає Англія, шанси якої оцінюються у 11%. Також серед головних претендентів на титул Португалія — 10%, Бразилія — 9% та чинний чемпіон світу Аргентина — 8%.

Серед інших фаворитів аналітики виділяють Німеччину — 5% та Нідерланди — 4%.

Одним із головних сюрпризів рейтингу стала Норвегія — 3%. Японія, Колумбія та Бельгія отримали по 2%.

Господарі турніру США та Мексика отримали лише 1,2% та 1,1% шансів відповідно.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня одразу у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці. Вперше в історії турнір пройде за участі 48 збірних.

