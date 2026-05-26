Тренер Іспанії назвав нових капітанів збірної на ЧС-2026

Луїс Де Ла Фуенте — головний тренер збірної Іспанії.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте визначився з капітанами команди на чемпіонат світу-2026. Наставник також прокоментував відсутність у заявці колишніх капітанів збірної Дані Карвахаля та Альваро Морати.

За словами Де Ла Фуенте, капітанами збірної Іспанії на майбутньому мундіалі стануть Родрі, Мікель Оярсабаль, Унаї Сімон та Дані Ольмо.

"Родрі, Оярсабаль, Унаї Сімон та Ольмо — капітани, чотири гравці, які мають великий вплив", — сказав тренер.

Наставник наголосив, що задоволений нинішніми лідерами команди та вважає їх готовими до ролі капітанів на чемпіонаті світу.

Також Де Ла Фуенте окремо подякував Карвахалю та Мораті за внесок у успіхи збірної Іспанії. За словами тренера, обидва футболісти залишили важливу спадщину у національній команді завдяки своїм лідерським якостям та авторитету всередині команди.

Раніше обидва гравці були капітанами збірної, однак не потрапили до остаточної заявки Іспанії на турнір у США, Канаді та Мексиці.

На груповому етапі команда зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.