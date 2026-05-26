Тренер Іспанії назвав нових капітанів збірної на ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії назвав капітанів на ЧС-2026
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте визначився з капітанами команди на чемпіонат світу-2026. Наставник також прокоментував відсутність у заявці колишніх капітанів збірної Дані Карвахаля та Альваро Морати.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.
За словами Де Ла Фуенте, капітанами збірної Іспанії на майбутньому мундіалі стануть Родрі, Мікель Оярсабаль, Унаї Сімон та Дані Ольмо.
"Родрі, Оярсабаль, Унаї Сімон та Ольмо — капітани, чотири гравці, які мають великий вплив", — сказав тренер.
Наставник наголосив, що задоволений нинішніми лідерами команди та вважає їх готовими до ролі капітанів на чемпіонаті світу.
Також Де Ла Фуенте окремо подякував Карвахалю та Мораті за внесок у успіхи збірної Іспанії. За словами тренера, обидва футболісти залишили важливу спадщину у національній команді завдяки своїм лідерським якостям та авторитету всередині команди.
Раніше обидва гравці були капітанами збірної, однак не потрапили до остаточної заявки Іспанії на турнір у США, Канаді та Мексиці.
На груповому етапі команда зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.
