Головний тренер збірної Іспанії назвав капітанів на ЧС-2026

Головний тренер збірної Іспанії назвав капітанів на ЧС-2026

Дата публікації: 26 травня 2026 09:35
Тренер Іспанії назвав нових капітанів збірної на ЧС-2026
Луїс Де Ла Фуенте — головний тренер збірної Іспанії. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте визначився з капітанами команди на чемпіонат світу-2026. Наставник також прокоментував відсутність у заявці колишніх капітанів збірної Дані Карвахаля та Альваро Морати.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Сборная Испании по футболу
Збірна Іспанії з футболу. Фото: x.com/SpainIsFootball

Де Ла Фуенте назвав капітанів Іспанії на ЧС-2026

За словами Де Ла Фуенте, капітанами збірної Іспанії на майбутньому мундіалі стануть Родрі, Мікель Оярсабаль, Унаї Сімон та Дані Ольмо.

"Родрі, Оярсабаль, Унаї Сімон та Ольмо — капітани, чотири гравці, які мають великий вплив", — сказав тренер.

Наставник наголосив, що задоволений нинішніми лідерами команди та вважає їх готовими до ролі капітанів на чемпіонаті світу.

Читайте також:

Також Де Ла Фуенте окремо подякував Карвахалю та Мораті за внесок у успіхи збірної Іспанії. За словами тренера, обидва футболісти залишили важливу спадщину у національній команді завдяки своїм лідерським якостям та авторитету всередині команди.

Раніше обидва гравці були капітанами збірної, однак не потрапили до остаточної заявки Іспанії на турнір у США, Канаді та Мексиці.

На груповому етапі команда зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Нагадаємо, перед стартом чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини зіткнулася з тривожними новинами через ушкодження Ліонеля Мессі, який ризикував підійти до турніру не в найкращому стані.

Також портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна ДР Конго підтвердила свою участь у мундіалі, незважаючи на складну ситуацію в країні, де зафіксували спалах Еболи.

Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте ЧС-2026 з футболу
Ігор Терзій - Редактор
