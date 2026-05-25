ДР Конго їде на ЧС-2026 попри епідемію Еболи

Дата публікації: 25 травня 2026 14:16
Збірну Конго допустили на ЧС попри Еболу
Уболівальники ДР Конго під час матчу. Фото: JOHN WESSELS / AFP via Getty Images

Збірна ДР Конго зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2026 попри спалах вірусу Ебола в країні. Раніше команда була змушена скасувати тренувальний збір у Кіншасі через епідеміологічну ситуацію. Також обговорювалися можливі обмеження на підготовку і в'їзд делегації до США.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Конголезьку федерацію футболу.

У FECOFA заявили, що більша частина футболістів і персоналу національної команди живе і тренується в Європі, тому ризики зараження вважаються мінімальними. Федерація також повідомила ФІФА про виконання всіх санітарних вимог, передбачених американською стороною для учасників турніру. Частина співробітників збірної покинула Кіншасу заздалегідь і проведе понад 21 день у Європі перед вильотом до США.

ФІФА схвалила участь збірної після консультацій

За підсумками відеоконференції представники ФІФА і Конголезької федерації футболу дійшли висновку, що делегація дотримується всіх санітарних протоколів. У FECOFA підкреслили, що скасування підготовчого збору в Кіншасі стало одним із запобіжних заходів. Також у федерації заявили, що гравці та тренерський штаб зможуть продовжити підготовку до турніру без додаткових обмежень.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію через спалах Еболи в низці країн Африки. Нові випадки захворювання було зафіксовано в Демократичній Республіці Конго та Уганді. Чемпіонат світу пройде в США, Канаді та Мексиці, а американська влада вже посилила санітарний контроль для учасників міжнародних змагань.

Ебола ЧС-2026 з футболу ДР Конго
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
