Сборную Конго допустили на ЧМ несмотря на Эболу

Болельщики ДР Конго во время матча. Фото: JOHN WESSELS / AFP via Getty Images

Сборная ДР Конго сможет принять участие в чемпионате мира-2026, несмотря на вспышку вируса Эбола в стране. Ранее команда была вынуждена отменить тренировочный сбор в Киншасе из-за эпидемиологической ситуации. Также обсуждались возможные ограничения на подготовку и въезд делегации в США.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Конголезскую федерацию футбола.

В FECOFA заявили, что большая часть футболистов и персонала национальной команды живет и тренируется в Европе, поэтому риски заражения считаются минимальными. Федерация также сообщила ФИФА о выполнении всех санитарных требований, предусмотренных американской стороной для участников турнира. Часть сотрудников сборной покинула Киншасу заранее и проведет более 21 дня в Европе перед вылетом в США.

ФИФА одобрила участие сборной после консультаций

По итогам видеоконференции представители ФИФА и Конголезской федерации футбола пришли к выводу, что делегация соблюдает все санитарные протоколы. В FECOFA подчеркнули, что отмена подготовительного сбора в Киншасе стала одной из мер предосторожности. Также в федерации заявили, что игроки и тренерский штаб смогут продолжить подготовку к турниру без дополнительных ограничений.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в ряде стран Африки. Новые случаи заболевания были зафиксированы в Демократической Республике Конго и Уганде. Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике, а американские власти уже усилили санитарный контроль для участников международных соревнований.

