Неймар может пропустить старт чемпионата мира-2026

Неймар в матче за "Сантос". Фото: Reuters

В сборной Бразилии возникли серьезные опасения относительно физического состояния Неймара накануне чемпионата мира-2026. Форвард может пропустить не только товарищеские матчи, но и стартовую игру мундиаля.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Неймара объявили участником ЧМ-2026. Фото: Reuters

В Бразилии обеспокоены состоянием Неймара

По информации источника, Бразильская футбольная конфедерация получила информацию, что восстановление 34-летнего нападающего может затянуться дольше, чем ранее сообщал "Сантос".

В CBF недовольны отсутствием точной информации о физическом состоянии футболиста. Именно поэтому участие Неймара в ближайших матчах сборной остается под вопросом.

Вероятность участия форварда в товарищеских поединках против Панамы и Египта оценивается как очень низкая. Матчи состоятся 31 мая и 5 июня соответственно.

Также тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти отдельно будет оценивать готовность Неймара к первому матчу чемпионата мира против Марокко, который запланирован на 14 июня.

Неймар вернулся в "Сантос" после сложного периода в карьере и серьезных проблем со здоровьем. В последние годы бразилец неоднократно пропускал важные матчи из-за травм.

Несмотря на это форвард остается одним из главных лидеров сборной Бразилии и является самым результативным футболистом в истории национальной команды.

