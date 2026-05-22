Україна
Главная ЧМ-2026 У Неймара проблемы со здоровьем перед чемпионатом мира

У Неймара проблемы со здоровьем перед чемпионатом мира

Дата публикации 22 мая 2026 12:17
Неймар может пропустить старт чемпионата мира-2026
Неймар в матче за "Сантос". Фото: Reuters

В сборной Бразилии возникли серьезные опасения относительно физического состояния Неймара накануне чемпионата мира-2026. Форвард может пропустить не только товарищеские матчи, но и стартовую игру мундиаля.

В Бразилии обеспокоены состоянием Неймара

По информации источника, Бразильская футбольная конфедерация получила информацию, что восстановление 34-летнего нападающего может затянуться дольше, чем ранее сообщал "Сантос".

В CBF недовольны отсутствием точной информации о физическом состоянии футболиста. Именно поэтому участие Неймара в ближайших матчах сборной остается под вопросом.

Вероятность участия форварда в товарищеских поединках против Панамы и Египта оценивается как очень низкая. Матчи состоятся 31 мая и 5 июня соответственно.

Также тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Карло Анчелотти отдельно будет оценивать готовность Неймара к первому матчу чемпионата мира против Марокко, который запланирован на 14 июня.

Неймар вернулся в "Сантос" после сложного периода в карьере и серьезных проблем со здоровьем. В последние годы бразилец неоднократно пропускал важные матчи из-за травм.

Несмотря на это форвард остается одним из главных лидеров сборной Бразилии и является самым результативным футболистом в истории национальной команды.

Игорь Терзий - Редактор
