Неймар має проблеми зі здоров'ям перед чемпіонатом світу

Дата публікації: 22 травня 2026 12:17
Неймар може пропустити старт чемпіонату світу-2026
Неймар в матчі за "Сантос". Фото: Reuters

У збірній Бразилії виникли серйозні побоювання щодо фізичного стану Неймар напередодні чемпіонату світу-2026. Форвард може пропустити не лише товариські матчі, а й стартову гру мундіалю.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Неймара оголосили учасником ЧС-2026.

У Бразилії стурбовані станом Неймара

За інформацією джерела, Бразильська футбольна конфедерація отримала інформацію, що відновлення 34-річного нападника може затягнутися довше, ніж раніше повідомляв "Сантос".

У CBF незадоволені відсутністю точної інформації щодо фізичного стану футболіста. Саме через це участь Неймара у найближчих матчах збірної залишається під питанням.

Ймовірність участі форварда у товариських поєдинках проти Панама та Єгипет оцінюється як дуже низька. Матчі відбудуться 31 травня та 5 червня відповідно.

Також тренерський штаб збірної Бразилії на чолі з Карло Анчелотті окремо оцінюватиме готовність Неймара до першого матчу чемпіонату світу проти Марокко, який запланований на 14 червня.

Неймар повернувся до "Сантоса" після складного періоду у кар’єрі та серйозних проблем зі здоров’ям. Останніми роками бразилець неодноразово пропускав важливі матчі через травми.

Попри це форвард залишається одним із головних лідерів збірної Бразилії та є найрезультативнішим футболістом в історії національної команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про збірні, які букмекери та експерти вважають головними претендентами на перемогу на чемпіонаті світу-2026.

Крім того, Новини.LIVE писав, яким буде оновлений формат мундіалю з 48 учасниками та як це вплине на кількість матчів і структуру турніру.

Неймар травма Збірна Бразилії з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
