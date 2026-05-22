Тухель не візьме Фодена та Палмера на чемпіонат світу-2026

Філ Фоден.

Збірна Англії з футболу залишилася без кількох зіркових футболістів на чемпіонаті світу-2026. Головний тренер Томас Тухель після Гаррі Магвайра також вирішив не включати до заявки Філа Фодена, Коула Палмера, Люка Шоу та Фікайо Томорі.

Коул Палмер.

За інформацією джерела, півзахисник "Манчестер Сіті" Філ Фоден, лідер "Челсі" Коул Палмер, захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу та оборонець "Мілана" Фікайо Томорі не потраплять до заявки на майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Рішення тренерського штабу стало несподіваним для англійських уболівальників, особливо через невиклик Фодена, який вважався одним із найталановитіших футболістів команди.

Водночас Романо повідомляє, що замість гравця "Манчестер Сіті" до остаточного складу збірної може потрапити вінгер "Челсі" Ноні Мадуеке.

Офіційну заявку збірної Англії мають оголосити у п’ятницю, 22 травня. Про це раніше повідомила пресслужба збірної Англії.

На чемпіонаті світу-2026 команда Тухеля виступатиме у групі L. Суперниками англійців стануть Хорватія, Гана та Панама.

Тухель очолив збірну Англії в січні 2025 року після тривалого періоду роботи у клубному футболі. Наразі його команда вважається одним із фаворитів майбутнього мундіалю завдяки глибині складу та великій кількості зіркових футболістів.

