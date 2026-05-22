Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Фодена та Палмера вирішили не брати на ЧС-2026 у складі збірної Англії

Фодена та Палмера вирішили не брати на ЧС-2026 у складі збірної Англії

Ua ru
Дата публікації: 22 травня 2026 09:36
Тухель не візьме Фодена та Палмера на чемпіонат світу-2026
Філ Фоден. Фото: Reuters

Збірна Англії з футболу залишилася без кількох зіркових футболістів на чемпіонаті світу-2026. Головний тренер Томас Тухель після Гаррі Магвайра також вирішив не включати до заявки Філа Фодена, Коула Палмера, Люка Шоу та Фікайо Томорі.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Фабріціо Романо.

Коул Палмер
Коул Палмер. Фото: Reuters

Тухель не викликав кількох зіркових футболістів

За інформацією джерела, півзахисник "Манчестер Сіті" Філ Фоден, лідер "Челсі" Коул Палмер, захисник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу та оборонець "Мілана" Фікайо Томорі не потраплять до заявки на майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці.

Рішення тренерського штабу стало несподіваним для англійських уболівальників, особливо через невиклик Фодена, який вважався одним із найталановитіших футболістів команди.

Водночас Романо повідомляє, що замість гравця "Манчестер Сіті" до остаточного складу збірної може потрапити вінгер "Челсі" Ноні Мадуеке.

Читайте також:

Офіційну заявку збірної Англії мають оголосити у п’ятницю, 22 травня. Про це раніше повідомила пресслужба збірної Англії.

На чемпіонаті світу-2026 команда Тухеля виступатиме у групі L. Суперниками англійців стануть Хорватія, Гана та Панама.

Тухель очолив збірну Англії в січні 2025 року після тривалого періоду роботи у клубному футболі. Наразі його команда вважається одним із фаворитів майбутнього мундіалю завдяки глибині складу та великій кількості зіркових футболістів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, хто вважається головним фаворитом чемпіонату світу-2026 та які збірні мають найбільші шанси на титул.

Також Новини.LIVE писав про новий формат ЧС-2026 за участю 48 команд і пояснював, як зміниться структура турніру після розширення.

Збірна Англії по футболу Томас Тухель Філ Фоден
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації