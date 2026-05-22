Тухель не возьмет Фодена и Палмера на чемпионат мира-2026

Фил Фоден. Фото: Reuters

Сборная Англии по футболу осталась без нескольких звездных футболистов на чемпионате мира-2026. Главный тренер Томас Тухель после Гарри Магуайра также решил не включать в заявку Фила Фодена, Коула Палмера, Люка Шоу и Фикайо Томори.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Фабрицио Романо.

Коул Палмер. Фото: Reuters

Тухель не вызвал нескольких звездных футболистов

По информации источника, полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден, лидер "Челси" Коул Палмер, защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу и защитник "Милана" Фикайо Томори не попадут в заявку на предстоящий мундиаль в США, Канаде и Мексике.

Решение тренерского штаба стало неожиданным для английских болельщиков, особенно из-за невызова Фодена, который считался одним из самых талантливых футболистов команды.

В то же время Романо сообщает, что вместо игрока "Манчестер Сити" в окончательный состав сборной может попасть вингер "Челси" Нони Мадуэке.

Читайте также:

Официальную заявку сборной Англии должны объявить в пятницу, 22 мая. Об этом ранее сообщила пресс-служба сборной Англии.

На чемпионате мира-2026 команда Тухеля будет выступать в группе L. Соперниками англичан станут Хорватия, Гана и Панама.

Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года после длительного периода работы в клубном футболе. Сейчас его команда считается одним из фаворитов предстоящего мундиаля благодаря глубине состава и большому количеству звездных футболистов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, кто считается главным фаворитом чемпионата мира-2026 и какие сборные имеют наибольшие шансы на титул.

Также Новини.LIVE писал о новом формате ЧМ-2026 с участием 48 команд и объяснял, как изменится структура турнира после расширения.