ЧС-2026 з футболу: головні фаворити турніру в США, Канаді та Мексиці

До чемпіонату світу з футболу-2026 залишається все менше часу, а серед претендентів на титул уже відомі головні фаворити. Турнір цього разу уперше в історії приймуть одразу три країни — США, Канада та Мексика.

Всього на мундіалі зіграють 48 збірних, що станеться вперше в історії чемпіонатів світу, повідомив портал Новини.LIVE.

Головні фаворити чемпіонату світу-2026

Одним із головних фаворитів вважається збірна Франції. Команда має потужний склад, у якому поєднуються молоді зірки та досвідчені футболісти.

Лідером французів залишається Кіліан Мбаппе, який уже давно став одним із найкращих гравців світу. Франція стабільно виступає на великих турнірах і вміє демонструвати свій максимум саме у вирішальних матчах.

На минулому мундіалі французи грали у фіналі та прагнутимуть знову поборотися за титул. Одним із ключових факторів для збірної Франції стане форма Мбаппе. Однак, єдине, що може їм завадити — це егоїзм Мбаппе, який "поховав" надії мадридського "Реалу" в цьому сезоні.

Менш серйозно варто розцінювати шанси на титул збірної Аргентини, але вони все одно залишаються небезпечними. Чинні чемпіони світу після перемоги в Катарі зберегли переможний характер та сильний кістяк команди.

Навіть якщо Ліонель Мессі не зіграє на турнірі, аргентинці залишаються дуже небезпечними завдяки організованій грі та високому рівню виконавців серед яких Енцо Фернандес, Лаутаро Мартінес, Хуліан Альварес. Однак головною перевагою команди залишається бійцівський характер.

До числа фаворитів також входить Англія, яка має один із найдорожчих та найзірковіших складів у світі. Англійська збірна на останніх великих турнірах регулярно доходила до пізніх стадій, однак щоразу зупиняється за крок до трофея.

Команда "левів" має один із найсильніших складів у світі, а її лідерами є Джуд Беллінгем та Гаррі Кейн.

Традиційно небезпечною буде і Бразилія. П’ятиразові чемпіони світу переживають зміну поколінь, але все одно мають величезний вибір футболістів найвищого рівня.

Для бразильців майбутній мундіаль стане шансом повернути собі статус найсильнішої збірної планети. Також варто відзначити, що команда цього разу може зіграти з Неймаром та Карло Анчелотті на тренерському містку.

Хто може здивувати на ЧС-2026

Не варто недооцінювати й Іспанію. "Червона фурія" робить ставку на молодих технічних гравців та швидкий футбол. Також команда вже показала, що здатна успішно грати навіть проти найсильніших суперників, хоч у них й немає гравців рівня Хаві Ернандеса та Андреаса Іньєсти.

Серед прихованих фаворитів називають Португалію з Кріштіану Роналду та Бруно Фернандешем, Німеччину та Нідерланди. Усі ці збірні хоча й не є основними фаворитами, але мають достатньо досвіду й таланту, щоб поборотися за вихід в півфінали чемпіонату світу.