ЧМ-2026 по футболу: главные фавориты турнира в США, Канаде и Мексике

До чемпионата мира по футболу-2026 остается все меньше времени, а среди претендентов на титул уже известны главные фавориты. Турнир на этот раз впервые в истории примут сразу три страны — США, Канада и Мексика.

Всего на мундиале сыграют 48 сборных, что будет впервые в истории чемпионатов мира, сообщил портал Новини.LIVE.

Главные фавориты чемпионата мира-2026

Одним из главных фаворитов считается сборная Франции. Команда имеет мощный состав, в котором сочетаются молодые звезды и опытные футболисты.

Лидером французов остается Килиан Мбаппе, который уже давно стал одним из лучших игроков мира. Франция стабильно выступает на крупных турнирах и умеет демонстрировать свой максимум именно в решающих матчах.

На прошлом мундиале французы играли в финале и будут стремиться снова побороться за титул. Одним из ключевых факторов для сборной Франции станет форма Мбаппе. Однако, единственное, что может им помешать — это эгоизм Мбаппе, который "похоронил" надежды мадридского "Реала" в этом сезоне.

Менее серьезно стоит расценивать шансы на титул сборной Аргентины, но они все равно остаются опасными. Действующие чемпионы мира после победы в Катаре сохранили победный характер и сильный костяк команды.

Даже если Лионель Месси не сыграет на турнире, аргентинцы остаются очень опасными благодаря организованной игре и высокому уровню исполнителей среди которых Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес. Однако главным преимуществом команды остается бойцовский характер.

В число фаворитов также входит Англия, которая имеет один из самых дорогих и самых звездных составов в мире. Английская сборная на последних крупных турнирах регулярно доходила до поздних стадий, однако каждый раз останавливается в шаге от трофея.

Команда "львов" имеет один из сильнейших составов в мире, а ее лидерами являются Джуд Беллингем и Харри Кейн.

Традиционно опасной будет и Бразилия. Пятикратные чемпионы мира переживают смену поколений, но все равно имеют огромный выбор футболистов высочайшего уровня.

Для бразильцев предстоящий мундиаль станет шансом вернуть себе статус сильнейшей сборной планеты. Также стоит отметить, что команда на этот раз может сыграть с Неймаром и Карло Анчелотти на тренерском мостике.

Кто может удивить на ЧМ-2026

Не стоит недооценивать и Испанию. "Красная фурия" делает ставку на молодых техничных игроков и быстрый футбол. Также команда уже показала, что способна успешно играть даже против сильнейших соперников, хотя у них и нет игроков уровня Хави Эрнандеса и Андреаса Иньесты.

Среди скрытых фаворитов называют Португалию с Криштиану Роналду и Бруно Фернандешем, Германию и Нидерланды. Все эти сборные хотя и не являются основными фаворитами, но имеют достаточно опыта и таланта, чтобы побороться за выход в полуфиналы чемпионата мира.

