Магвайра шокувало рішення Тухеля перед ЧС-2026

Магвайра збірна Англії не взяла на ЧС-2026: футболіст обурився рішенню

Дата публікації: 21 травня 2026 20:00
Гаррі Магвайр. Фото: Reuters

Захисник "Манчестер Юнайтед" Гаррі Магвайр не потрапить до заявки збірної Англії на чемпіонат світу-2026. Таке рішення ухвалив тренерський штаб на чолі з Томасом Тухелем.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Бена Джейкобса в X.

Тухель не взяв Магвайра на ЧС-2026

За інформацією джерела, 33-річний захисник був шокований рішенням тренерського штабу не включати його до заявки збірної Англії на мундіаль.

Магвайр дебютував у збірній Англії у 2017 році та тривалий час залишався одним із ключових центральних захисників команди.

За цей час оборонець провів 66 матчів у складі англійської збірної, забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

У 2026 році Магвайр також виходив на поле у товариських матчах проти Уругваю та Японії. Англія зіграла внічию з Уругваєм — 1:1, а японцям поступилася з рахунком 0:1.

Рішення Тухеля вже стало однією з найобговорюваніших тем навколо збірної Англії напередодні чемпіонату світу.

Раніше Магвайр незмінно потрапляв до заявки збірної Англії на великі міжнародні турніри та був основним гравцем команди.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
