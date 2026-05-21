Магуайра шокировало решение Тухеля перед ЧМ-2026

Магуайра сборная Англии не взяла на ЧМ-2026: футболист возмутился решению
Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр не попадет в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2026. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса в X.
🚨 Эксклюзив: Гарри Магуайр исключен из состава Англии.- Ben Jacobs (@JacobsBen) 21 мая 2026 г.
Поймите Магуайр шокирован не попасть в отбор.
По информации источника, 33-летний защитник был шокирован решением тренерского штаба не включать его в заявку сборной Англии на мундиаль.
Магуайр дебютировал в сборной Англии в 2017 году и долгое время оставался одним из ключевых центральных защитников команды.
За это время защитник провел 66 матчей в составе английской сборной, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
В 2026 году Магуайр также выходил на поле в товарищеских матчах против Уругвая и Японии. Англия сыграла вничью с Уругваем — 1:1, а японцам уступила со счетом 0:1.
Решение Тухеля уже стало одной из самых обсуждаемых тем вокруг сборной Англии накануне чемпионата мира.
Ранее Магуайр неизменно попадал в заявку сборной Англии на крупные международные турниры и был основным игроком команды.
