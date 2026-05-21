Магуайра шокировало решение Тухеля перед ЧМ-2026

Гарри Магуайр. Фото: Reuters

Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр не попадет в заявку сборной Англии на чемпионат мира-2026. Такое решение принял тренерский штаб во главе с Томасом Тухелем.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса в X.

Эксклюзив: Гарри Магуайр исключен из состава Англии.



Магуайр шокирован, не попав в отбор.



Тухель не взял Магуайра на ЧМ-2026

По информации источника, 33-летний защитник был шокирован решением тренерского штаба не включать его в заявку сборной Англии на мундиаль.

Магуайр дебютировал в сборной Англии в 2017 году и долгое время оставался одним из ключевых центральных защитников команды.

За это время защитник провел 66 матчей в составе английской сборной, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

В 2026 году Магуайр также выходил на поле в товарищеских матчах против Уругвая и Японии. Англия сыграла вничью с Уругваем — 1:1, а японцам уступила со счетом 0:1.

Решение Тухеля уже стало одной из самых обсуждаемых тем вокруг сборной Англии накануне чемпионата мира.

Ранее Магуайр неизменно попадал в заявку сборной Англии на крупные международные турниры и был основным игроком команды.

