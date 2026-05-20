Яким буде новий формат чемпіонату світу-2026 з 48 збірними

Глава ФІФА Джанні Інфантіно.

Чемпіонат світу з футболу-2026 стане найбільшим в історії турніру. Уперше на мундіалі зіграють не 32, а 48 збірних. Через це Міжнародна федерація футболу повністю змінила формат змагання, збільшивши кількість матчів і тривалість турніру.

Новий чемпіонат світу прийматимуть США, Канада та Мексика. Розширення кількості учасників стало однією з головних реформ у світовому футболі за останні десятиліття, повідомив портал Новини.LIVE.

Офіційний м'яч ЧС-2026.

Яким буде новий формат ЧС-2026

Керівництво ФІФА пояснило зміни бажанням дати більше шансів збірним із різних континентів потрапити на головний футбольний турнір планети. Однак експерти вважають, що федерація ухвалила зміни через бажання збільшити доходи від реклами, оскільки більша кількість матчів означає більші доходи.

На груповому етапі 48 команд поділять на 12 груп по чотири збірні. Кожна команда проведе по три матчі. До наступного раунду вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи, а також вісім найкращих команд серед тих, що посіли треті місця.

Кубок ЧС-2026.

Після цього розпочнеться стадія плейоф, яка стартуватиме вже не з 1/8 фіналу, як раніше, а з 1/16 фіналу. Таким чином кількість матчів на турнірі значно зросте. Якщо на чемпіонаті світу в Катарі було 64 поєдинки, то у 2026 році їх стане вже 104.

У ФІФА офіційно заявили, що футбол стане більш глобальним. Завдяки новому формату більше країн отримають шанс зіграти на чемпіонаті світу, а на турнірі частіше з’являтимуться збірні, які раніше майже не мали можливості пройти кваліфікацію. Однак частина експертів вважає, що турнір на груповому етапі може стати менш цікавим, оскільки кількість учасників збільшили завдяки командам нижчого рівня.

Особливо вигідним новий формат став для країн Африки, Азії та Північної Америки. Саме ці регіони отримали додаткові місця у фінальній частині турніру. Через це боротьба у відбіркових турнірах для багатьох збірних стане трохи простішою.

Водночас існують побоювання через перевантаження футболістів, адже турнір стане довшим і вимагатиме більше сил від гравців, які до цього завершили важкий клубний сезон.

Попри суперечки, новий формат уже називають одним із наймасштабніших в історії футболу. Чемпіонат світу-2026 стане найбільшим футбольним турніром усіх часів та може суттєво змінити майбутнє міжнародного футболу.

