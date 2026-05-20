Каким будет новый формат чемпионата мира-2026 с 48 сборными

Чемпионат мира по футболу-2026 станет крупнейшим в истории турнира. Впервые на мундиале сыграют не 32, а 48 сборных. Из-за этого Международная федерация футбола полностью изменила формат соревнования, увеличив количество матчей и продолжительность турнира.

Новый чемпионат мира будут принимать США, Канада и Мексика. Расширение количества участников стало одной из главных реформ в мировом футболе за последние десятилетия, сообщил портал Новини.LIVE.

Каким будет новый формат ЧМ-2026

Руководство ФИФА объяснило изменения желанием дать больше шансов сборным с разных континентов попасть на главный футбольный турнир планеты. Однако эксперты считают, что федерация приняла изменения из-за желания увеличить доходы от рекламы, поскольку большее количество матчей означает большие доходы.

На групповом этапе 48 команд поделят на 12 групп по четыре сборные. Каждая команда проведет по три матча. В следующий раунд выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места.

После этого начнется стадия плейоф, которая будет стартовать уже не с 1/8 финала, как раньше, а с 1/16 финала. Таким образом количество матчей на турнире значительно возрастет. Если на чемпионате мира в Катаре было 64 поединка, то в 2026 году их станет уже 104.

В ФИФА официально заявили, что футбол станет более глобальным. Благодаря новому формату больше стран получат шанс сыграть на чемпионате мира, а на турнире чаще будут появляться сборные, которые ранее почти не имели возможности пройти квалификацию. Однако часть экспертов считает, что турнир на групповом этапе может стать менее интересным, поскольку количество участников увеличили благодаря командам низшего уровня.

Особенно выгодным новый формат стал для стран Африки, Азии и Северной Америки. Именно эти регионы получили дополнительные места в финальной части турнира. Из-за этого борьба в отборочных турнирах для многих сборных станет немного проще.

В то же время существуют опасения из-за перегрузки футболистов, ведь турнир станет длиннее и потребует больше сил от игроков, которые до этого завершили тяжелый клубный сезон.

Несмотря на споры, новый формат уже называют одним из самых масштабных в истории футбола. Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим футбольным турниром всех времен и может существенно изменить будущее международного футбола.

