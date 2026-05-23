Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 ЧМ-2026 без Украины: чего будет не хватать турниру

ЧМ-2026 без Украины: чего будет не хватать турниру

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 12:33
Что потеряет чемпионат мира-2026 без сборной Украины
Сборная Украины по футболу. Фото: Reuters

Чемпионат мира-2026 пройдет без сборной Украины. Для украинских болельщиков это стало одним из главных футбольных разочарований последних лет.

Несмотря на расширение турнира до 48 команд, украинская сборная так и не смогла пробиться в финальную часть мундиаля, хотя благодаря новому формату на турнире сыграет большое количество команд с более низким уровнем, сообщает портал Новини.LIVE.

В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира-2026
"Мерседес Бенс" арена в Атланте примет ЧМ-2026. Фото: Reuters

Украина не сыграет на ЧМ-2026

Украина до сих пор имеет только одно выступление на чемпионатах мира. В 2006 году команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала мундиаля в Германии и установила лучший результат в истории украинского футбола.

Тогда сборная с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским запомнилась характером, дисциплиной и яркими эмоциями.

Читайте также:

За последние годы национальная команда снова стала заметной силой в европейском футболе. Украинцы регулярно навязывали борьбу фаворитам и неоднократно демонстрировали характер в самых сложных матчах.

Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото:
Ernest Kolodziej/Eurasia Sport Images/Getty Images

Отдельной потерей для турнира будет атмосфера, которую создают украинские фанаты. Сине-желтые трибуны, масштабные перформансы и громкая поддержка давно стали узнаваемой частью международных футбольных соревнований.

Без Украины чемпионат мира также останется без нескольких ярких футболистов. Илья Забарный, Александр Зинченко, Артем Довбык и другие игроки уже давно выступают на высоком европейском уровне и могли стать заметными фигурами турнира.

Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

После начала полномасштабной войны матчи сборной Украины получили еще и мощный символический смысл. Для многих болельщиков в мире украинская команда стала символом борьбы и стойкости.

Футболисты регулярно выходили на поле с украинскими флагами, делали заявления в поддержку страны и напоминали международной аудитории о войне. Без сборной Украины турнир потеряет часть этой атмосферы.

Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

К тому же матчи сборной Украины могли собрать много представителей украинской диаспоры, которая очень велика в США и Канаде. Однако на этот раз команда не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим в истории футбола по количеству матчей и участников.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о командах, которые перед стартом чемпионата мира-2026 считаются основными претендентами на победу в турнире.

Также Новини.LIVE писал, как именно будет работать новый формат мундиаля после расширения количества участников до 48 сборных.

Сборная Украины по футболу ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации