Что потеряет чемпионат мира-2026 без сборной Украины

ЧМ-2026 без Украины: чего будет не хватать турниру
Чемпионат мира-2026 пройдет без сборной Украины. Для украинских болельщиков это стало одним из главных футбольных разочарований последних лет.
Несмотря на расширение турнира до 48 команд, украинская сборная так и не смогла пробиться в финальную часть мундиаля, хотя благодаря новому формату на турнире сыграет большое количество команд с более низким уровнем.
В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.
Украина не сыграет на ЧМ-2026
Украина до сих пор имеет только одно выступление на чемпионатах мира. В 2006 году команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала мундиаля в Германии и установила лучший результат в истории украинского футбола.
Тогда сборная с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским запомнилась характером, дисциплиной и яркими эмоциями.
За последние годы национальная команда снова стала заметной силой в европейском футболе. Украинцы регулярно навязывали борьбу фаворитам и неоднократно демонстрировали характер в самых сложных матчах.
Отдельной потерей для турнира будет атмосфера, которую создают украинские фанаты. Сине-желтые трибуны, масштабные перформансы и громкая поддержка давно стали узнаваемой частью международных футбольных соревнований.
Без Украины чемпионат мира также останется без нескольких ярких футболистов. Илья Забарный, Александр Зинченко, Артем Довбык и другие игроки уже давно выступают на высоком европейском уровне и могли стать заметными фигурами турнира.
После начала полномасштабной войны матчи сборной Украины получили еще и мощный символический смысл. Для многих болельщиков в мире украинская команда стала символом борьбы и стойкости.
Футболисты регулярно выходили на поле с украинскими флагами, делали заявления в поддержку страны и напоминали международной аудитории о войне. Без сборной Украины турнир потеряет часть этой атмосферы.
К тому же матчи сборной Украины могли собрать много представителей украинской диаспоры, которая очень велика в США и Канаде. Однако на этот раз команда не смогла пробиться в финальную часть турнира.
Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим в истории футбола по количеству матчей и участников.
