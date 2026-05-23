Что потеряет чемпионат мира-2026 без сборной Украины

Чемпионат мира-2026 пройдет без сборной Украины. Для украинских болельщиков это стало одним из главных футбольных разочарований последних лет.

Несмотря на расширение турнира до 48 команд, украинская сборная так и не смогла пробиться в финальную часть мундиаля, хотя благодаря новому формату на турнире сыграет большое количество команд с более низким уровнем, сообщает портал Новини.LIVE.

В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

Украина до сих пор имеет только одно выступление на чемпионатах мира. В 2006 году команда Олега Блохина сенсационно дошла до четвертьфинала мундиаля в Германии и установила лучший результат в истории украинского футбола.

Тогда сборная с Андреем Шевченко, Сергеем Ребровым и Александром Шовковским запомнилась характером, дисциплиной и яркими эмоциями.

За последние годы национальная команда снова стала заметной силой в европейском футболе. Украинцы регулярно навязывали борьбу фаворитам и неоднократно демонстрировали характер в самых сложных матчах.

Отдельной потерей для турнира будет атмосфера, которую создают украинские фанаты. Сине-желтые трибуны, масштабные перформансы и громкая поддержка давно стали узнаваемой частью международных футбольных соревнований.

Без Украины чемпионат мира также останется без нескольких ярких футболистов. Илья Забарный, Александр Зинченко, Артем Довбык и другие игроки уже давно выступают на высоком европейском уровне и могли стать заметными фигурами турнира.

После начала полномасштабной войны матчи сборной Украины получили еще и мощный символический смысл. Для многих болельщиков в мире украинская команда стала символом борьбы и стойкости.

Футболисты регулярно выходили на поле с украинскими флагами, делали заявления в поддержку страны и напоминали международной аудитории о войне. Без сборной Украины турнир потеряет часть этой атмосферы.

К тому же матчи сборной Украины могли собрать много представителей украинской диаспоры, которая очень велика в США и Канаде. Однако на этот раз команда не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Чемпионат мира-2026 станет крупнейшим в истории футбола по количеству матчей и участников.

