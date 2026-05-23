Що втратить чемпіонат світу-2026 без збірної України

Збірна України з футболу.

Чемпіонат світу-2026 пройде без збірної України. Для українських уболівальників це стало одним із головних футбольних розчарувань останніх років.

Попри розширення турніру до 48 команд, українська збірна так і не змогла пробитися до фінальної частини мундіалю, хоча завдяки новому формату на турнірі зіграє велика кількість команд із нижчим рівнем, повідомляє портал Новини.LIVE.

У 2026 році чемпіонат світу пройде у США, Канаді та Мексиці.

"Мерседес Бенс" арена в Атланті прийме ЧС-2026.

Україна не зіграє на ЧС-2026

Україна досі має лише один виступ на чемпіонатах світу. У 2006 році команда Олега Блохіна сенсаційно дійшла до чвертьфіналу мундіалю в Німеччині та встановила найкращий результат в історії українського футболу.

Тоді збірна з Андрієм Шевченком, Сергієм Ребровим і Олександром Шовковським запам’яталася характером, дисципліною та яскравими емоціями.

За останні роки національна команда знову стала помітною силою у європейському футболі. Українці регулярно нав’язували боротьбу фаворитам та неодноразово демонстрували характер у найскладніших матчах.

Гравці збірної України.



Окремою втратою для турніру буде атмосфера, яку створюють українські фанати. Синьо-жовті трибуни, масштабні перформанси та гучна підтримка давно стали впізнаваною частиною міжнародних футбольних змагань.

Без України чемпіонат світу також залишиться без кількох яскравих футболістів. Ілля Забарний, Олександр Зінченко, Артем Довбик та інші гравці вже давно виступають на високому європейському рівні та могли стати помітними фігурами турніру.

Гравці збірної України.

Після початку повномасштабної війни матчі збірної України отримали ще й потужний символічний зміст. Для багатьох уболівальників у світі українська команда стала символом боротьби та стійкості.

Футболісти регулярно виходили на поле з українськими прапорами, робили заяви на підтримку країни та нагадували міжнародній аудиторії про війну. Без збірної України турнір втратить частину цієї атмосфери.

Гравці збірної України.

До того ж матчі збірної України могли зібрати багато представників української діаспори, яка є дуже великою в США та Канаді. Однак цього разу команда не змогла пробитися до фінальної частини турніру.

Чемпіонат світу-2026 стане найбільшим в історії футболу за кількістю матчів та учасників.

