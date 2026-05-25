Месси попросил замену, чтобы не пропустить ЧМ-2026

Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Sam Navarro

Во время матча MLS между "Интером" и "Филадельфией" произошел эпизод, который может повлиять на расстановку сил перед ЧМ-2026. Капитан команды из Майами Лионель Месси получил повреждение. Он досрочно покинул поле.

Месси сумел самостоятельно, без помощи врачей, уйти в раздевалку, сообщают Новини.LIVE.

"Интер" разгромил "Филадельфию" в рамках MLS со счетом 6:4. Луис Суарес оформил хет-трик, а Лионель Месси записал на свой счет две результативные передачи. Но при этом капитан команды из Майами получил травму и покинул поле на 73-й минуте.

Что известно о состоянии Месси

Аргентинца беспокоит дискомфорт в задней поверхности левого бедра. Речь идет либо об ушибе, либо о растяжении. Если травма окажется серьезной, Лионель Месси может пропустить несколько матчей группового турнира Кубка Мира.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Аргентины попала в группу "J". Действующие победители Мундиаля сыграют с командами Алжира, Австрии и Йордании.

