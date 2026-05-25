Мессі попросив заміну, щоб не пропустити ЧС-2026

Мессі отримав травму незадовго до початку Кубка Світу
Під час матчу MLS між "Інтером" та "Філадельфією" стався епізод, який може вплинути на розстановку сил перед ЧС-2026. Капітан команди з Маямі Ліонель Мессі зазнав ушкодження. Він достроково залишив поле.
Мессі зумів самостійно, без допомоги лікарів, піти в роздягальню, повідомляють Новини.LIVE.
"Інтер" розгромив "Філадельфію" в рамках MLS з рахунком 6:4. Луїс Суарес оформив хет-трик, а Ліонель Мессі записав на свій рахунок дві результативні передачі. Але при цьому капітан команди з Маямі зазнав травми і залишив поле на 73-й хвилині.
Що відомо про стан Мессі
Аргентинця турбує дискомфорт у задній поверхні лівого стегна. Йдеться або про забій, або про розтягнення. Якщо травма виявиться серйозною, Ліонель Мессі може пропустити кілька матчів групового турніру Кубка Світу.
Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року. Збірна Аргентини потрапила до групи "J". Чинні переможці Мундіалю зіграють із командами Алжиру, Австрії та Йорданії.
