Збірну ДР Конго можуть не допустити до ЧС-2026 через Еболу

Збірна ДР Конго ризикує не потрапити на чемпіонат світу-2026 через спалах лихоманки Ебола в країні. У США заявили, що команда має пройти сувору ізоляцію перед прибуттям на турнір.

Збірну ДР Конго можуть не допустити до ЧС-2026

Виконавчий директор робочої групи Білого дому з підготовки до чемпіонату світу Ендрю Джуліані наголосив, що збірна ДР Конго повинна пройти 21-денну ізоляцію перед вильотом до США.

За його словами, американська сторона вже офіційно попередила уряд ДР Конго про можливі наслідки у разі порушення вимог.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти ДР Конго, що вони повинні дотримуватися цілісності свого "бульбашкового" режиму протягом 21 дня, перш ніж зможуть приїхати до Х’юстона", — заявив Джуліані.

Також представник Білого дому підкреслив, що США не готові ризикувати через ризик поширення небезпечного вірусу під час великого міжнародного турніру.

"Ми хочемо переконатися, що жоден вірус не проникне на нашу територію або навіть не наблизиться до неї", — додав Джуліані.

За попереднім планом збірна ДР Конго повинна була прибути до Х’юстона 11 червня для участі у матчах чемпіонату світу.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться у США, Канаді та Мексиці та стане найбільшим мундіалем в історії. У турнірі вперше візьмуть участь 48 національних збірних.

Ситуація навколо збірної ДР Конго вже викликала активне обговорення у спортивному середовищі, оскільки команда може не встигнути пройти ізоляцію у встановлені терміни.

