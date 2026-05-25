Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Тренер збірної Іспанії пояснив відсутність гравців Реалу в складі на ЧС

Тренер збірної Іспанії пояснив відсутність гравців Реалу в складі на ЧС

Дата публікації: 25 травня 2026 22:23
Тренер Іспанії пояснив, чому не викликав жодного гравця Реала на ЧС-2026
Луїс Де Ла Фуенте — головний тренер збірної Іспанії. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте прокоментував відсутність футболістів мадридського "Реала" у заявці на чемпіонат світу-2026. Іспанський наставник заявив, що не звертає уваги на клубну приналежність гравців під час формування складу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Луїс Де Ла Фуенте. Фото: Reuters

Де Ла Фуенте аргументував своє рішення

Наставник збірної Іспанії наголосив, що для нього всі футболісти є насамперед гравцями національної команди, а не представниками окремих клубів.

"Я тренер національної команди, і мене не хвилює, звідки ці гравці. Це футболісти збірної; я не дивлюся на той чи інший клуб", — сказав де ла Фуенте.

Також тренер додав, що не має упереджень, які можуть бути у вболівальників, а головним критерієм для нього залишається бажання гравців із гордістю представляти збірну Іспанії.

Читайте також:

Склад команди на чемпіонат світу-2026 був оголошений у понеділок, 25 травня. До заявки увійшли 26 футболістів, однак жодного представника мадридського "Реала" серед них не виявилося.

На груповому етапі чемпіонату світу команда Луїса Де Ла Фуенте зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю. Перед стартом турніру іспанці також проведуть контрольні матчі з Іраком і Перу.

Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте ЧС-2026 з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
