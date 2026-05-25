Тренер Испании объяснил, почему не вызвал ни одного игрока Реала на ЧМ-2026

Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков Реала в составе на ЧМ
Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте прокомментировал отсутствие футболистов мадридского "Реала" в заявке на чемпионат мира-2026. Испанский наставник заявил, что не обращает внимания на клубную принадлежность игроков во время формирования состава.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.
Де Ла Фуэнте аргументировал свое решение
Наставник сборной Испании подчеркнул, что для него все футболисты являются прежде всего игроками национальной команды, а не представителями отдельных клубов.
"Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти игроки. Это футболисты сборной; я не смотрю на тот или иной клуб", — сказал Де Ла Фуэнте.
Также тренер добавил, что не имеет предубеждений, которые могут быть у болельщиков, а главным критерием для него остается желание игроков с гордостью представлять сборную Испании.
Состав команды на чемпионат мира-2026 был объявлен в понедельник, 25 мая. В заявку вошли 26 футболистов, однако ни одного представителя мадридского "Реала" среди них не оказалось.
На групповом этапе чемпионата мира команда Луиса Де Ла Фуэнте сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Перед стартом турнира испанцы также проведут контрольные матчи с Ираком и Перу.
