Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков Реала в составе на ЧМ

Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков Реала в составе на ЧМ

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 22:23
Тренер Испании объяснил, почему не вызвал ни одного игрока Реала на ЧМ-2026
Луис Де Ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте прокомментировал отсутствие футболистов мадридского "Реала" в заявке на чемпионат мира-2026. Испанский наставник заявил, что не обращает внимания на клубную принадлежность игроков во время формирования состава.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Луис Де Ла Фуэнте
Луис Де Ла Фуэнте. Фото: Reuters

Де Ла Фуэнте аргументировал свое решение

Наставник сборной Испании подчеркнул, что для него все футболисты являются прежде всего игроками национальной команды, а не представителями отдельных клубов.

"Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти игроки. Это футболисты сборной; я не смотрю на тот или иной клуб", — сказал Де Ла Фуэнте.

Также тренер добавил, что не имеет предубеждений, которые могут быть у болельщиков, а главным критерием для него остается желание игроков с гордостью представлять сборную Испании.

Читайте также:

Состав команды на чемпионат мира-2026 был объявлен в понедельник, 25 мая. В заявку вошли 26 футболистов, однако ни одного представителя мадридского "Реала" среди них не оказалось.

На групповом этапе чемпионата мира команда Луиса Де Ла Фуэнте сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Перед стартом турнира испанцы также проведут контрольные матчи с Ираком и Перу.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси получил повреждение незадолго до старта Кубка мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что сборная ДР Конго отправится на чемпионат мира несмотря на угрозы США.

Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте ЧМ-2026 по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации