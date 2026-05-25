Головна ЧС-2026

У збірній Іспанії не буде жодного гравця Реала на ЧС-2026

Дата публікації: 25 травня 2026 15:39
Де ла Фуенте не взяв гравців Реала у збірну Іспанії на ЧС-2026
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив склад на чемпіонат світу. У ньому не виявилося одразу кількох відомих футболістів. Це стосується і гравців із мадридського "Реала".

Де ла Фуенте заявив, що ухвалив низку важливих рішень під час формування заявки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Федерацію футболу Іспанії.

Збірна Іспанії не повезе на Мундіаль жодного гравця мадридського "Реала". Важливо відповісти, що останнім часом представників титульної нації у складі "бланкос" не так уже й багато. Йдеться про Дані Карвахала, який уже залишив клуб, а також про Діна Хейсена, Гонсало Гарсію, Дані Себальоса, Альваро Каррераса та Франа Гарсію. Ніхто з них не візьме участь у Кубку Світу.

Заявка сборной Испании на ЧМ-2026
Заявка збірної Іспанії на ЧС-2026. Фото: instagram.com/sefutbol/

Заявка збірної Іспанії

Відразу вісім футболістів "Барселони" були включені до списку Луїс де ла Фуенте на Мундіаль. У національній команді представлені по гравця "Атлетіка", мадридського "Атлетіко" та "Арсеналу". Травмовані Ламін Ямаль та Мікель Оярсабаль поїдуть на турнір, але можуть не зіграти в матчах групової стадії.

Збірна Іспанії на ЧС-2026 потрапила до групи "Е". Суперниками "червоної фурії" у квартеті виявляться команди Кабо-Верде (15 червня), Саудівської Аравії (21 червня) та Уругваю (27 червня).

Читайте також:

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про травму Ліонеля Мессі, яку капітан збірної Аргентини отримав перед Мундіалем.

Також Новини.LIVE писали про те, що одного з учасників чемпіонату світу-2026 можуть не допустити на турнір.

Реал Мадрид Збірна Іспанії з футболу Луїс Де Ла Фуенте
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
