Де ла Фуенте не взяв гравців Реала у збірну Іспанії на ЧС-2026

У збірній Іспанії не буде жодного гравця Реала на ЧС-2026
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте оголосив склад на чемпіонат світу. У ньому не виявилося одразу кількох відомих футболістів. Це стосується і гравців із мадридського "Реала".
Де ла Фуенте заявив, що ухвалив низку важливих рішень під час формування заявки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Федерацію футболу Іспанії.
Збірна Іспанії не повезе на Мундіаль жодного гравця мадридського "Реала". Важливо відповісти, що останнім часом представників титульної нації у складі "бланкос" не так уже й багато. Йдеться про Дані Карвахала, який уже залишив клуб, а також про Діна Хейсена, Гонсало Гарсію, Дані Себальоса, Альваро Каррераса та Франа Гарсію. Ніхто з них не візьме участь у Кубку Світу.
Заявка збірної Іспанії
Відразу вісім футболістів "Барселони" були включені до списку Луїс де ла Фуенте на Мундіаль. У національній команді представлені по гравця "Атлетіка", мадридського "Атлетіко" та "Арсеналу". Травмовані Ламін Ямаль та Мікель Оярсабаль поїдуть на турнір, але можуть не зіграти в матчах групової стадії.
Збірна Іспанії на ЧС-2026 потрапила до групи "Е". Суперниками "червоної фурії" у квартеті виявляться команди Кабо-Верде (15 червня), Саудівської Аравії (21 червня) та Уругваю (27 червня).
