Де ла Фуэнте не взял игроков Реала в сборную Испании на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав на чемпионат мира. В нем не оказалось сразу нескольких известных футболистов. Это касается и игроков из мадридского "Реала".

Де ла Фуэнте заявил, что принял ряд важных решений при формировании заявки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию футбола Испании.

Сборная Испании не повезет на Мундиаль ни одного игрока мадридского "Реала". Важно ответить, что в последнее время представителей титульной нации в составе "бланкос" не так уж много. Речь идет о Дани Карвахале, который уже покинул клуб, а также и Дине Хейсене, Гонсало Гарсии, Дани Себальосе, Альваро Каррерасе и Фране Гарсии. Никто из них не примет участие в Кубке Мира.

Заявка сборной Испании на ЧМ-2026.

Заявка сборной Испании

Сразу восемь футболистов "Барселоны" были включены в список Луис де ла Фуэнте на Мундиаль. В национальной команде представлены по игрока "Атлетика", мадридского "Атлетико" и "Арсенала". Травмированные Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль поедут на турнир, но могут не сыграть в матчах групповой стадии.

Сборная Испании на ЧМ-2026 попала в группу "Е". Соперниками "красной фурии" в квартете окажутся команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).

