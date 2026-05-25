Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 В сборной Испании не будет ни одного игрока Реала на ЧМ-2026

В сборной Испании не будет ни одного игрока Реала на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 15:39
Де ла Фуэнте не взял игроков Реала в сборную Испании на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объявил состав на чемпионат мира. В нем не оказалось сразу нескольких известных футболистов. Это касается и игроков из мадридского "Реала". 

Де ла Фуэнте заявил, что принял ряд важных решений при формировании заявки, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Федерацию футбола Испании. 

Сборная Испании не повезет на Мундиаль ни одного игрока мадридского "Реала". Важно ответить, что в последнее время представителей титульной нации в составе "бланкос" не так уж много. Речь идет о Дани Карвахале, который уже покинул клуб, а также и Дине Хейсене, Гонсало Гарсии, Дани Себальосе, Альваро Каррерасе и Фране Гарсии. Никто из них не примет участие в Кубке Мира

Заявка сборной Испании на ЧМ-2026
Заявка сборной Испании на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/sefutbol/

Заявка сборной Испании 

Сразу восемь футболистов "Барселоны" были включены в список Луис де ла Фуэнте на Мундиаль. В национальной команде представлены по игрока "Атлетика", мадридского "Атлетико" и "Арсенала". Травмированные Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль поедут на турнир, но могут не сыграть в матчах групповой стадии. 

Сборная Испании на ЧМ-2026 попала в группу "Е". Соперниками "красной фурии" в квартете окажутся команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня). 

Читайте также:

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о травме Лионеля Месси, которую капитан сборной Аргентины получил перед Мундиалем. 

Также Новини.LIVE писали о том, что одного из участников чемпионата мира-2026 могут не допустить на турнир

Реал Мадрид Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации