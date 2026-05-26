Тренер Испании назвал новых капитанов сборной на ЧМ-2026

Луис Де Ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании.

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте определился с капитанами команды на чемпионат мира-2026. Наставник также прокомментировал отсутствие в заявке бывших капитанов сборной Дани Карвахаля и Альваро Мораты.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Де Ла Фуэнте назвал капитанов Испании на ЧМ-2026

По словам Де Ла Фуэнте, капитанами сборной Испании на предстоящем мундиале станут Родри, Микель Оярсабаль, Унаи Симон и Дани Ольмо.

"Родри, Оярсабаль, Унаи Симон и Ольмо — капитаны, четыре игрока, которые имеют большое влияние", — сказал тренер.

Наставник отметил, что доволен нынешними лидерами команды и считает их готовыми к роли капитанов на чемпионате мира.

Также Де Ла Фуэнте отдельно поблагодарил Карвахаля и Морату за вклад в успехи сборной Испании. По словам тренера, оба футболиста оставили важное наследие в национальной команде благодаря своим лидерским качествам и авторитету внутри команды.

Ранее оба игрока были капитанами сборной, однако не попали в окончательную заявку Испании на турнир в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе команда сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.