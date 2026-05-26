Тренер Испании назвал новых капитанов сборной на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании назвал капитанов на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте определился с капитанами команды на чемпионат мира-2026. Наставник также прокомментировал отсутствие в заявке бывших капитанов сборной Дани Карвахаля и Альваро Мораты.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.
По словам Де Ла Фуэнте, капитанами сборной Испании на предстоящем мундиале станут Родри, Микель Оярсабаль, Унаи Симон и Дани Ольмо.
"Родри, Оярсабаль, Унаи Симон и Ольмо — капитаны, четыре игрока, которые имеют большое влияние", — сказал тренер.
Наставник отметил, что доволен нынешними лидерами команды и считает их готовыми к роли капитанов на чемпионате мира.
Также Де Ла Фуэнте отдельно поблагодарил Карвахаля и Морату за вклад в успехи сборной Испании. По словам тренера, оба футболиста оставили важное наследие в национальной команде благодаря своим лидерским качествам и авторитету внутри команды.
Ранее оба игрока были капитанами сборной, однако не попали в окончательную заявку Испании на турнир в США, Канаде и Мексике.
На групповом этапе команда сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
