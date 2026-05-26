Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Главный тренер сборной Испании назвал капитанов на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании назвал капитанов на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 09:35
Тренер Испании назвал новых капитанов сборной на ЧМ-2026
Луис Де Ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте определился с капитанами команды на чемпионат мира-2026. Наставник также прокомментировал отсутствие в заявке бывших капитанов сборной Дани Карвахаля и Альваро Мораты.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Сборная Испании по футболу
Сборная Испании по футболу. Фото: x.com/SpainIsFootball

Де Ла Фуэнте назвал капитанов Испании на ЧМ-2026

По словам Де Ла Фуэнте, капитанами сборной Испании на предстоящем мундиале станут Родри, Микель Оярсабаль, Унаи Симон и Дани Ольмо.

"Родри, Оярсабаль, Унаи Симон и Ольмо — капитаны, четыре игрока, которые имеют большое влияние", — сказал тренер.

Наставник отметил, что доволен нынешними лидерами команды и считает их готовыми к роли капитанов на чемпионате мира.

Читайте также:

Также Де Ла Фуэнте отдельно поблагодарил Карвахаля и Морату за вклад в успехи сборной Испании. По словам тренера, оба футболиста оставили важное наследие в национальной команде благодаря своим лидерским качествам и авторитету внутри команды.

Ранее оба игрока были капитанами сборной, однако не попали в окончательную заявку Испании на турнир в США, Канаде и Мексике.

На групповом этапе команда сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

Напомним, перед стартом чемпионата мира-2026 сборная Аргентины столкнулась с тревожными новостями из-за повреждения Лионеля Месси, который рисковал подойти к турниру не в лучшем состоянии.

Также портал Новини.LIVE сообщал, что сборная ДР Конго подтвердила свое участие в мундиале, несмотря на сложную ситуацию в стране, где зафиксировали вспышку Эболы.

Сборная Испании по футболу Луис Де Ла Фуэнте ЧМ-2026 по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации