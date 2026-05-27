Збірну Англії на ЧС охоронятимуть військові з системами ППО

Збірну Англії на ЧС охоронятимуть військові з системами ППО

Дата публікації: 27 травня 2026 17:20
Англія посилить охорону бази на ЧС-2026 через загрозу дронів
Принц Вільям (у центрі) та головний тренер збірної Англії Томас Тухель (праворуч). Фото: Reuters/Lee Smith

Збірна Англії під час чемпіонату світу тренуватиметься під посиленою охороною через загрозу шпигунства з використанням безпілотників. Базою англійської команди стане Канзас-Сіті в США. Місцева влада вже почала підготовку спеціальних заходів безпеки для захисту тренувального процесу команди.

До охорони будуть залучені військові фахівці і співробітники поліції, оснащені системами придушення БПЛА, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Для боротьби з можливими розвідувальними дронами планується використовувати дрон-гармати. Крім того, над тренувальною базою можуть працювати спеціальні дрони-перехоплювачі, здатні знешкоджувати інші пристрої за допомогою мереж.

Харри Кейн
Капітан збірної Англії Гаррі Кейн. Фото: Reuters/Maryam Majd

Англія посилює безпеку перед ЧС-2026

Організатори ЧС-2026 вважають, що технології безпілотників можуть використовуватися для збору інформації про тренування, тактичні схеми та фізичний стан гравців. Саме тому навколо бази збірної Англії мають намір створити окрему систему контролю повітряного простору. Влада Канзас-Сіті заявляє, що хоче забезпечити максимальний рівень безпеки для учасників турніру.

У 2026 році чемпіонат світу вперше пройде відразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці. Турнір стане найбільшим в історії футбольних мундіалів, оскільки в ньому візьмуть участь 48 збірних. Збірна Англії на груповому етапі зіграє з командами Хорватії, Гани та Панами.

ППО Збірна Англії по футболу ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
