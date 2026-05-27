Головна ЧС-2026 Вінісіус та Неймар визначили, хто гратиме на ЧС-2026 під 10-м номером

Дата публікації: 27 травня 2026 07:55
Вінісіус відмовився від 10-го номера збірної Бразилії: до чого тут Неймар
Вінісіус Жуніор. Фото: instagram.com/brasilfootballnationalteam

Нападник мадридського "Реала" та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився щодо 10-го номера в національній команді перед чемпіонатом світу-2026. Форвард наголосив, що цей номер має належати Неймару.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на CazeTV.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вінісіус відреагував на 10-й номер

Під час пресконференції Вінісіуса запитали, під яким номером він виступатиме на чемпіонаті світу-2026. Раніше він грав під 7-м, 10-м та 20-м номерами.

"Який у мене буде номер на чемпіонаті світу? Я не знаю. Але "десятка" належить Неймару, ось що важливо", — сказав Вінісіус.

Раніше футболіст "Реала" вже неодноразово виходив на поле у складі збірної Бразилії саме під 10-м номером. Однак тепер він дав зрозуміти, що вважає Неймара головним футболістом для цього номера.

Неймар залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 128 матчах за національну команду.

Попри проблеми зі здоров’ям і численні травми в останні роки, форвард "Сантоса" увійшов до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026.

Вінісіус також увійшов до заявки команди та вважається одним із головних лідерів бразильської збірної на турнірі у США, Канаді та Мексиці.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE раніше розповідав про напруження між Вінісіусом і босами "Реала", яке виникло на тлі майбутнього клубного чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE повідомляв останні подробиці щодо ушкодження Ліонеля Мессі та інформацію про самопочуття аргентинського форварда після травми.

Неймар Вінісіус Жуніор Збірна Бразилії з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
