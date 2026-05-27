Вінісіус відмовився від 10-го номера збірної Бразилії: до чого тут Неймар

Вінісіус та Неймар визначили, хто гратиме на ЧС-2026 під 10-м номером
Нападник мадридського "Реала" та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор висловився щодо 10-го номера в національній команді перед чемпіонатом світу-2026. Форвард наголосив, що цей номер має належати Неймару.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на CazeTV.
Вінісіус відреагував на 10-й номер
Під час пресконференції Вінісіуса запитали, під яким номером він виступатиме на чемпіонаті світу-2026. Раніше він грав під 7-м, 10-м та 20-м номерами.
"Який у мене буде номер на чемпіонаті світу? Я не знаю. Але "десятка" належить Неймару, ось що важливо", — сказав Вінісіус.
Раніше футболіст "Реала" вже неодноразово виходив на поле у складі збірної Бразилії саме під 10-м номером. Однак тепер він дав зрозуміти, що вважає Неймара головним футболістом для цього номера.
Неймар залишається найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії. На його рахунку 79 голів у 128 матчах за національну команду.
Попри проблеми зі здоров’ям і численні травми в останні роки, форвард "Сантоса" увійшов до заявки збірної Бразилії на чемпіонат світу-2026.
Вінісіус також увійшов до заявки команди та вважається одним із головних лідерів бразильської збірної на турнірі у США, Канаді та Мексиці.
