Винисиус отказался от 10-го номера сборной Бразилии: при чем тут Неймар

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался относительно 10-го номера в национальной команде перед чемпионатом мира-2026 . Форвард подчеркнул, что этот номер должен принадлежать Неймару .

Винисиус отреагировал на 10-й номер

Во время пресс-конференции Винисиуса спросили, под каким номером он будет выступать на чемпионате мира-2026. Ранее он играл под 7-м, 10-м и 20-м номерами.

"Какой у меня будет номер на чемпионате мира? Я не знаю. Но "десятка" принадлежит Неймару, вот что важно", — сказал Винисиус.

Ранее футболист "Реала" уже неоднократно выходил на поле в составе сборной Бразилии именно под 10-м номером. Однако теперь он дал понять, что считает Неймара главным футболистом для этого номера.

Неймар остается лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. На его счету 79 голов в 128 матчах за национальную команду.

Несмотря на проблемы со здоровьем и многочисленные травмы в последние годы, форвард "Сантоса" вошел в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

Винисиус также вошел в заявку команды и считается одним из главных лидеров бразильской сборной на турнире в США, Канаде и Мексике.