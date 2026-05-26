Вінісіус посварився з керівництвом Реала через Кубок Світу

Вінісіус посварився з керівництвом Реала через Кубок Світу

Дата публікації: 26 травня 2026 15:17
Вінісіус може піти з Реала через збірну Бразилії
Вінісіус Жуніор у матчі за "Реал". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Атакувальний футболіст Вінісіус Жуніор може покинути мадридський "Реал" уже цього літа. Багато чого залежатиме від того, як він виступить на чемпіонаті світу. Переговори гравця з клубом зайшли в глухий кут.

Президент "бланкос" Флорентіно Перес незадоволений поведінкою футболіста, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Бразильський форвард "Реала" Вінісіус Жуніор відмовився брати участь у матчі 36-го туру Ла-Ліги проти "Атлетика". Він захотів відпочити перед Кубком Світу, і в Мадриді були змушені піти назустріч 25-річному футболістові. Але ця ситуація вплинула на перегори бразильця про новий контракт.

Вінісіус потрапив до заявки Бразилії на Мундіаль. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Вінісіус не проти змінити команду

У Мадриді посилили вимоги щодо підписання нової угоди з Вінісіусом і відмовилися підвищувати йому зарплату. Через це бразилець відмовився підписувати папери. У результаті він може покинути "Реал" уже влітку. "Королівський клуб" не буде смішити в продажем гравця до ЧС-2026, оскільки на турнірі вартість Вінісіуса може зрости.

Важливо зазначити, що реальних покупців на горизонті немає. Європейські гранди не хочуть зв'язуватися з футболістом, а сам він проти переїзду на Близький Схід, де є зацікавлені в трансфері клуби.

У сезоні 2025/26 Вінісіус забив за "Реал" 22 голи та зробив 10 результативних передач у 53 матчах. Його контракт із клубом діє до літа 2027 року.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор Збірна Бразилії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
