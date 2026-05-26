ЧМ-2026 Винисиус поссорился с руководством Реала из-за Кубка Мира

Винисиус поссорился с руководством Реала из-за Кубка Мира

Дата публикации 26 мая 2026 15:17
Винисиус может уйти из Реала из-за сборной Бразилии
Винисиус Жуниор в матче за "Реал". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Атакующий футболист Винисиус Жуниор может покинуть мадридский "Реал" уже этим летом. Многое будет зависеть от того, как он выступит на чемпионате мира. Переговоры игрока с клубом зашли в тупик. 

Президент "бланкос" Флорентино Перес недоволен поведением футболиста, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS

Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор отказался принимать участие в матче 36-го тура Ла Лиги против "Атлетика". Он захотел отдохнуть перед Кубком Мира, и в Мадриде были вынуждены пойти навстречу 25-летнему футболисту. Но эта ситуация повлияла на перегоры бразильца о новом контракте. 

Винисиус попал в заявку Бразилии на Мундиаль. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Винисиус не против сменить команду 

В Мадриде ужесточили требования по подписанию нового соглашения с Винисиусом и отказались повышать ему зарплату. Из-за этого бразилец отказался подписывать бумаги. В результате он может покинуть "Реал" уже летом. "Королевский клуб" не будет смешить в продажей игрока до ЧМ-2026, поскольку на турнире стоимость Винисиуса может вырасти. 

Важно отметить, что реальных покупателей на горизонте нет. Европейские гранды не хотят связываться с футболистом, а сам он против переезда на Ближний Восток, где есть заинтересованные в трансфере клубы. 

В сезоне 2025/26 Винисиус забил за "Реал" 22 гола и сделал 10 результативных передач в 53 матчах. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. 

Реал Мадрид Винисиус Жуниор Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
