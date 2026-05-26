Источник сообщил о состоянии Месси после полученной травмы

Источник сообщил о состоянии Месси после полученной травмы

Дата публикации 26 мая 2026 07:35
Стало известно, насколько серьезна травма Месси перед ЧМ-2026
Лионель Месси. Фото: Reuters

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезной травмы перед чемпионатом мира-2026. Его команда была одним из фаворитов турнира.

О состоянии Месси сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо, передает портал Новини.LIVE.

Нападающий покинул поле на 73-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против "Филадельфии Юнион". Встреча завершилась победой "Интер Майами" со счетом 6:4

Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси получил повреждение в матче за "Интер Майами"

По информации Кастильо, медицинское обследование не подтвердило разрыва мышечных волокон.

"У Месси воспаление подколенной мышцы и ничего больше. Нет разрыва мышечных волокон", — сказал журналист.

Таким образом участие капитана сборной Аргентины в чемпионате мира пока не находится под угрозой. Ранее Месси уже попал в расширенную заявку национальной команды на турнир.

Для 38-летнего форварда предстоящий мундиаль должен стать последним в карьере. Аргентина подходит к турниру в статусе действующего чемпиона мира после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

На групповом этапе команда Лионеля Скалони сыграет против Алжира, Австрии и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что травма Лионеля Месси вызвала беспокойство болельщиков сборной Аргентины накануне старта чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что сборная ДР Конго решила не менять планов по участию в турнире, несмотря на вспышку Эболы на территории страны.

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
