Стало известно, насколько серьезна травма Месси перед ЧМ-2026

Лионель Месси. Фото: Reuters

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезной травмы перед чемпионатом мира-2026. Его команда была одним из фаворитов турнира.

О состоянии Месси сообщил аргентинский журналист Эрнан Кастильо, передает портал Новини.LIVE.

Нападающий покинул поле на 73-й минуте матча регулярного чемпионата МЛС против "Филадельфии Юнион". Встреча завершилась победой "Интер Майами" со счетом 6:4

По информации Кастильо, медицинское обследование не подтвердило разрыва мышечных волокон.

"У Месси воспаление подколенной мышцы и ничего больше. Нет разрыва мышечных волокон", — сказал журналист.

Таким образом участие капитана сборной Аргентины в чемпионате мира пока не находится под угрозой. Ранее Месси уже попал в расширенную заявку национальной команды на турнир.

Для 38-летнего форварда предстоящий мундиаль должен стать последним в карьере. Аргентина подходит к турниру в статусе действующего чемпиона мира после победы на ЧМ-2022 в Катаре.

На групповом этапе команда Лионеля Скалони сыграет против Алжира, Австрии и Иордании. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

