Стало відомо, наскільки серйозна травма Мессі перед ЧС-2026

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі уникнув серйозної травми перед чемпіонатом світу-2026. Його команда була одним із фаворитів турніру.

Про стан Мессі повідомив аргентинський журналіст Ернан Кастільйо, передає портал Новини.LIVE.

Нападник залишив поле на 73-й хвилині матчу регулярного чемпіонату МЛС проти "Філадельфії Юніон". Зустріч завершилася перемогою "Інтер Маямі" з рахунком 6:4

Мессі отримав ушкодження у матчі за "Інтер Маямі"

За інформацією Кастільйо, медичне обстеження не підтвердило розриву м’язових волокон.

"У Мессі запалення підколінного м’яза і нічого більше. Немає розриву м’язових волокон", — сказав журналіст.

Таким чином участь капітана збірної Аргентини у чемпіонаті світу наразі не перебуває під загрозою. Раніше Мессі вже потрапив до розширеної заявки національної команди на турнір.

Для 38-річного форварда майбутній мундіаль має стати останнім у кар’єрі. Аргентина підходить до турніру у статусі чинного чемпіона світу після перемоги на ЧС-2022 у Катарі.

На груповому етапі команда Ліонеля Скалоні зіграє проти Алжиру, Австрії та Йорданії. Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня 2026 року.

