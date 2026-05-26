В Иране разгорелся скандал из-за премиальных сборной перед ЧМ-2026

В Иране вспыхнул скандал из-за бонусов сборной за ЧМ-2026

Дата публикации 26 мая 2026 12:45
Мурал в Тегеране, посвященный сборной Ирана по футболу. Фото: AFP via Getty Images

Федерация футбола Ирана оказалась в центре нового финансового скандала после решения выплатить национальной сборной крупные бонусы за выход на чемпионат мира. Совет директоров организации утвердил премии в размере 250 млрд туманов для игроков и тренерского штаба. Планируется, что выплаты будут осуществлены за счет призовых средств ФИФА.

Решение вызвало широкий общественный резонанс на фоне старых претензий к прозрачности финансов федерации, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Tehran Times

Иранские журналисты и болельщики напомнили о ситуации после Кубок Мира-2022, когда вокруг бонусов для сборной также возникли многочисленные вопросы. Тогда местные издания сообщали о дорогостоящих подарках футболистам, включая элитные автомобили, а также о возможных крупных выплатах руководству федерации. Часть финансовых отчетов по тем премиям так и не была публично разъяснена.

В Иране вспомнили скандалы после ЧМ-2022

На фоне новых выплат в обществе усилилась критика руководства федерации. Журналисты и болельщики требуют раскрыть детали распределения средств и предоставить прозрачную отчетность по премиям. Особое внимание уделяется тому, что предыдущие финансовые вопросы вокруг сборной до сих пор остаются предметом дискуссий.

Национальная сборная Ирана одной из первых в Азии обеспечила себе участие в чемпионате мира-2026. Команда регулярно выступает на мировых первенствах и считается одним из лидеров азиатского футбола. На Мундиале команда Амира Галеноя сыграет на групповой стадии со сборными Новой Зеландии, Египта и Бельгии. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
