В Ірані розгорівся скандал через преміальні збірної перед ЧС-2026

В Ірані спалахнув скандал через бонуси збірної за ЧС-2026
Федерація футболу Ірану опинилася в центрі нового фінансового скандалу після рішення виплатити національній збірній великі бонуси за вихід на чемпіонат світу. Рада директорів організації затвердила премії в розмірі 250 млрд туманів для гравців і тренерського штабу. Планується, що виплати буде здійснено за рахунок призових коштів ФІФА.
Рішення викликало широкий суспільний резонанс на тлі старих претензій до прозорості фінансів федерації, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Tehran Times.
Іранські журналісти та вболівальники нагадали про ситуацію після Кубка Світу-2022, коли навколо бонусів для збірної також виникли численні питання. Тоді місцеві видання повідомляли про дорогі подарунки футболістам, включно з елітними автомобілями, а також про можливі великі виплати керівництву федерації. Частина фінансових звітів щодо тих премій так і не була публічно роз'яснена.
В Ірані згадали скандали після ЧС-2022
На тлі нових виплат у суспільстві посилилася критика керівництва федерації. Журналісти та вболівальники вимагають розкрити деталі розподілу коштів і надати прозору звітність щодо премій. Особлива увага приділяється тому, що попередні фінансові питання навколо збірної досі залишаються предметом дискусій.
Національна збірна Ірану однією з перших в Азії забезпечила собі участь у чемпіонаті світу-2026. Команда регулярно виступає на світових першостях і вважається одним із лідерів азіатського футболу. На Мундіалі команда Аміра Галеноя зіграє на груповій стадії зі збірними Нової Зеландії, Єгипту та Бельгії.
