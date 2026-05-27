Лука Модрич назвав дату завершення кар'єри

Лука Модрич у чемпіонаті Італії. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Легендарний хорватський півзахисник Лука Модрич близький до того, щоб "повісити бутси на цвях". Футболіст відчуває втому, що накопичилася, і не хоче продовжувати кар'єру. При цьому у гравця є вигідні пропозиції.

Участь у Кубку Світу-2026 стане "лебединою піснею" Модрича, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Лука Модрич піде з професійного спорту у віці 41 року. Останній сезон досвідчений футболіст провів в італійському "Мілані", який провалив кінцівку сезону і опинився на підсумковому 5 місці. Клуб запропонував хорвату продовжити контракт перед чемпіонатом світу, однак ветеран відмовився.

Пенсія після Мундіалю

За свою довгу кар'єру Лука Модрич захищав кольори "Динамо" із Загреба, "Інтера" із Запрешича, боснійського "Зріньскі", англійського "Тоттенгема" та мадридського "Реала". Майбутній чемпіонат світу стане для півзахисника вже 5.

Лука Модрич є рекордсменом збірної Хорватії за зіграними матчами, в його активі 196 поєдинків. Володар "Золотого м'яча"-2018 поліпшить цей показник на Мундіалі, де "шашкові" зіграють на груповому етапі з Англією, Панамою та Ганою.

