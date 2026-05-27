Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Лука Модрич собрался завершить карьеру

Лука Модрич собрался завершить карьеру

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 15:39
Лука Модрич назвал дату завершения карьеры
Лука Модрич в чемпионате Италии. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич близок к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь". Футболист чувствует накопившуюся усталость и не хочет продлевать карьеру. При этом у игрока есть выгодные предложения. 

Участие в Кубке Мира-2026 станет "лебединой песней" Модрича, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Лука Модрич уйдет из профессионального спорта в возрасте 41 года. Последний сезон опытный футболист провел в итальянском "Милане", который провалил концовку сезона и оказался на итоговом 5 месте. Клуб предложил хорвату продлить контракт перед чемпионатом мира, однако ветеран отказался. 

Пенсия после Мундиаля 

За свою долгую карьеру Лука Модрич защищал цвета "Динамо" из Загреба, "Интера" из Запрешича, боснийского "Зриньски", английского "Тоттенхэма" и мадридского "Реала". Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника уже 5. 

Лука Модрич
Лука Модрич во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Лука Модрич является рекордсменом сборной Хорватии по сыгранным матчам, в его активе 196 поединков. Обладатель "Золотого мяча"-2018 улучшит этот показатель на Мундиале, где "шашечные" сыграют на групповом этапе с Англией, Панамой и Ганой. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о заявлении экс-чемпиона мира Владимира Кличко о шансах возобновить карьеру в боксе. 

Ранее Новини.LIVE привели слова Рико Верхувена, который предъявил претензии судье во время боя с Александром Усиком. 

Лука Модрич ЧМ-2026 по футболу Сборная Хорватии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации