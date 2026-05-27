Лука Модрич назвал дату завершения карьеры

Лука Модрич в чемпионате Италии. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич близок к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь". Футболист чувствует накопившуюся усталость и не хочет продлевать карьеру. При этом у игрока есть выгодные предложения.

Участие в Кубке Мира-2026 станет "лебединой песней" Модрича, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Лука Модрич уйдет из профессионального спорта в возрасте 41 года. Последний сезон опытный футболист провел в итальянском "Милане", который провалил концовку сезона и оказался на итоговом 5 месте. Клуб предложил хорвату продлить контракт перед чемпионатом мира, однако ветеран отказался.

Пенсия после Мундиаля

За свою долгую карьеру Лука Модрич защищал цвета "Динамо" из Загреба, "Интера" из Запрешича, боснийского "Зриньски", английского "Тоттенхэма" и мадридского "Реала". Предстоящий чемпионат мира станет для полузащитника уже 5.

Лука Модрич во время матча. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Лука Модрич является рекордсменом сборной Хорватии по сыгранным матчам, в его активе 196 поединков. Обладатель "Золотого мяча"-2018 улучшит этот показатель на Мундиале, где "шашечные" сыграют на групповом этапе с Англией, Панамой и Ганой.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о заявлении экс-чемпиона мира Владимира Кличко о шансах возобновить карьеру в боксе.

Ранее Новини.LIVE привели слова Рико Верхувена, который предъявил претензии судье во время боя с Александром Усиком.