Герреро не сыграет за Панаму на чемпионате мира-2026

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

Нападающий киевского "Динамо" Эдуардо Герреро не попал в окончательную заявку сборной Панамы на чемпионат мира-2026. Панамская федерация футбола уже официально объявила состав команды на турнир.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на сайт сборной Панамы.



Форвард участвовал в отборе на мундиаль и провел три матча в отборе. За этот период Герреро забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Несмотря на это, тренерский штаб Панамы решил не включать нападающего "Динамо" в окончательную заявку на турнир в США, Канаде и Мексике.

В линию атаки панамской сборной вошли Исмаэль Диас, Хосе Фахардо, Сесилио Вотермен и Томас Родригес.

В заявку также вошли защитник "Бешикташа" Майкл Мурильо, футболист "Норвича" Хосе Кордоба, полузащитник "Пумас" Адальберто Карраскилья и ветеран сборной Анибаль Годой из "Сан-Диего".

В "Динамо" Герреро сейчас является вторым нападающим, проиграв конкуренцию Матвею Пономаренко.

Сборная Панамы на ЧМ-2026 сыграет в группе L вместе со сборными Англии, Хорватии и Ганы.

