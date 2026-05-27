Головна ЧС-2026 Гравця київського Динамо в останній момент не взяли на ЧС-2026

Гравця київського Динамо в останній момент не взяли на ЧС-2026

Дата публікації: 27 травня 2026 06:50
Герреро не зіграє за Панаму на чемпіонаті світу-2026
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Едуардо Герреро не потрапив до остаточної заявки збірної Панами на чемпіонат світу-2026. Панамська федерація футболу вже офіційно оголосила склад команди на турнір.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайт збірної Панами.

Едуардо Герреро
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Герреро не поїде на ЧС-2026

Форвард брав участь у відборі на мундіаль та провів три матчі у відборі. За цей період Герреро забив один гол та зробив одну результативну передачу.

Попри це, тренерський штаб Панами вирішив не включати нападника "Динамо" до остаточної заявки на турнір у США, Канаді та Мексиці.

До лінії атаки панамської збірної увійшли Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен та Томас Родрігес.

До заявки також увійшли захисник "Бешикташа" Майкл Мурільйо, футболіст "Норвіча" Хосе Кордоба, півзахисник "Пумас" Адальберто Карраскілья та ветеран збірної Анібаль Годой із "Сан-Дієго".

У "Динамо" Герреро наразі є другим нападником, програвши конкуренцію Матвію Пономаренку.

Збірна Панами на ЧС-2026 зіграє у групі L разом зі збірними Англії, Хорватії та Гани.

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
