Герреро не зіграє за Панаму на чемпіонаті світу-2026

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Нападник київського "Динамо" Едуардо Герреро не потрапив до остаточної заявки збірної Панами на чемпіонат світу-2026. Панамська федерація футболу вже офіційно оголосила склад команди на турнір.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайт збірної Панами.

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

Герреро не поїде на ЧС-2026

Форвард брав участь у відборі на мундіаль та провів три матчі у відборі. За цей період Герреро забив один гол та зробив одну результативну передачу.

Попри це, тренерський штаб Панами вирішив не включати нападника "Динамо" до остаточної заявки на турнір у США, Канаді та Мексиці.

До лінії атаки панамської збірної увійшли Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен та Томас Родрігес.

Читайте також:

До заявки також увійшли захисник "Бешикташа" Майкл Мурільйо, футболіст "Норвіча" Хосе Кордоба, півзахисник "Пумас" Адальберто Карраскілья та ветеран збірної Анібаль Годой із "Сан-Дієго".

У "Динамо" Герреро наразі є другим нападником, програвши конкуренцію Матвію Пономаренку.

Збірна Панами на ЧС-2026 зіграє у групі L разом зі збірними Англії, Хорватії та Гани.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про конфлікт Вінісіуса Жуніора з керівництвом "Реала" через його позицію щодо клубного чемпіонату світу.

Також Новини.LIVE писав про стан Ліонеля Мессі після травми та можливі терміни повернення аргентинця на поле.