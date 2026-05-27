Герреро не зіграє за Панаму на чемпіонаті світу-2026

Гравця київського Динамо в останній момент не взяли на ЧС-2026
Нападник київського "Динамо" Едуардо Герреро не потрапив до остаточної заявки збірної Панами на чемпіонат світу-2026. Панамська федерація футболу вже офіційно оголосила склад команди на турнір.
Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на сайт збірної Панами.
Герреро не поїде на ЧС-2026
Форвард брав участь у відборі на мундіаль та провів три матчі у відборі. За цей період Герреро забив один гол та зробив одну результативну передачу.
Попри це, тренерський штаб Панами вирішив не включати нападника "Динамо" до остаточної заявки на турнір у США, Канаді та Мексиці.
До лінії атаки панамської збірної увійшли Ісмаель Діас, Хосе Фахардо, Сесіліо Вотермен та Томас Родрігес.
До заявки також увійшли захисник "Бешикташа" Майкл Мурільйо, футболіст "Норвіча" Хосе Кордоба, півзахисник "Пумас" Адальберто Карраскілья та ветеран збірної Анібаль Годой із "Сан-Дієго".
У "Динамо" Герреро наразі є другим нападником, програвши конкуренцію Матвію Пономаренку.
Збірна Панами на ЧС-2026 зіграє у групі L разом зі збірними Англії, Хорватії та Гани.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про конфлікт Вінісіуса Жуніора з керівництвом "Реала" через його позицію щодо клубного чемпіонату світу.
Також Новини.LIVE писав про стан Ліонеля Мессі після травми та можливі терміни повернення аргентинця на поле.