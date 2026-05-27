Сборную Англии на ЧМ будут охранять военные с системами ПВО

Сборную Англии на ЧМ будут охранять военные с системами ПВО

Дата публикации 27 мая 2026 17:20
Англия усилит охрану базы на ЧМ-2026 из-за угрозы дронов
Принц Уильям (в центре) и главный тренер сборной Англии Томас Тухель (справа). Фото: Reuters/Lee Smith

Сборная Англии во время чемпионата мира будет тренироваться под усиленной охраной из-за угрозы шпионажа с использованием беспилотников. Базой английской команды станет Канзас-Сити в США. Местные власти уже начали подготовку специальных мер безопасности для защиты тренировочного процесса команды.

К охране будут привлечены военные специалисты и сотрудники полиции, оснащенные системами подавления БПЛА, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

Для борьбы с возможными разведывательными дронами планируется использовать дрон-пушки. Кроме того, над тренировочной базой могут работать специальные дроны-перехватчики, способные обезвреживать другие устройства с помощью сетей. 

Харри Кейн
Капитан сборной Англии Харри Кейн. Фото: Reuters/Maryam Majd

Англия усиливает безопасность перед ЧМ-2026

Организаторы ЧМ-2026 считают, что технологии беспилотников могут использоваться для сбора информации о тренировках, тактических схемах и физическом состоянии игроков. Именно поэтому вокруг базы сборной Англии намерены создать отдельную систему контроля воздушного пространства. Власти Канзас-Сити заявляют, что хотят обеспечить максимальный уровень безопасности для участников турнира.

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет сразу в трех странах:  США, Канаде и Мексике. Турнир станет крупнейшим в истории футбольных мундиалей, поскольку в нем примут участие 48 сборных. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы

ПВО Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
