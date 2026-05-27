Англия усилит охрану базы на ЧМ-2026 из-за угрозы дронов

Принц Уильям (в центре) и главный тренер сборной Англии Томас Тухель (справа). Фото: Reuters/Lee Smith

Сборная Англии во время чемпионата мира будет тренироваться под усиленной охраной из-за угрозы шпионажа с использованием беспилотников. Базой английской команды станет Канзас-Сити в США. Местные власти уже начали подготовку специальных мер безопасности для защиты тренировочного процесса команды.

К охране будут привлечены военные специалисты и сотрудники полиции, оснащенные системами подавления БПЛА, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Для борьбы с возможными разведывательными дронами планируется использовать дрон-пушки. Кроме того, над тренировочной базой могут работать специальные дроны-перехватчики, способные обезвреживать другие устройства с помощью сетей.

Капитан сборной Англии Харри Кейн. Фото: Reuters/Maryam Majd

Англия усиливает безопасность перед ЧМ-2026

Организаторы ЧМ-2026 считают, что технологии беспилотников могут использоваться для сбора информации о тренировках, тактических схемах и физическом состоянии игроков. Именно поэтому вокруг базы сборной Англии намерены создать отдельную систему контроля воздушного пространства. Власти Канзас-Сити заявляют, что хотят обеспечить максимальный уровень безопасности для участников турнира.

В 2026 году чемпионат мира впервые пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике. Турнир станет крупнейшим в истории футбольных мундиалей, поскольку в нем примут участие 48 сборных. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о заявлении экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко по поводу возможности возобновления карьеры.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Рико Верхувен дал первое интервью после поражения Александру Усику в Египте.