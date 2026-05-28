Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Аналитики назвали главных фаворитов ЧМ-2026: кто может удивить

Аналитики назвали главных фаворитов ЧМ-2026: кто может удивить

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 23:27
Кто выиграет ЧМ-2026 — Испанию назвали главным фаворитом, Франция и Англия в Топ-3
Сборная Бразилии по футболу. Фото: Reuters

Сборная Испании является главным фаворитом на победу на чемпионате мира-2026. Именно "Красной Фурии" аналитики дают наибольшие шансы на получение титула.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Polymarket Sports.

Сборная Бразилии по футболу
Кубок который получит победитель ЧМ-2026. Фото: Reuters

Аналитики назвали фаворитов ЧМ-2026

По данным Polymarket Sports, вероятность победы сборной Испании на турнире составляет 17%. Второе место среди претендентов занимает Франция с показателем 16%.

Тройку главных фаворитов замыкает Англия, шансы которой оцениваются в 11%. Также среди главных претендентов на титул Португалия — 10%, Бразилия — 9% и действующий чемпион мира Аргентина — 8%.

Среди других фаворитов аналитики выделяют Германию — 5% и Нидерланды — 4%.

Читайте также:

Одним из главных сюрпризов рейтинга стала Норвегия — 3%. Япония, Колумбия и Бельгия получили по 2%.

Хозяева турнира США и Мексика получили лишь 1,2% и 1,1% шансов соответственно.

Чемпионат мира-2026
Фавориты ЧМ-2026. Фото: скриншот

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир пройдет с участием 48 сборных.

Напомним, портал Новини.LIVE ранее рассказывал о возможном уходе наставника сборной США сразу после завершения чемпионата мира 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщал, что для охраны национальной команды Англии на турнире планируют привлечь военных с системами ПВО.

Сборная Испании по футболу Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации