Кто выиграет ЧМ-2026 — Испанию назвали главным фаворитом, Франция и Англия в Топ-3

Сборная Испании является главным фаворитом на победу на чемпионате мира-2026. Именно "Красной Фурии" аналитики дают наибольшие шансы на получение титула.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Polymarket Sports.

По данным Polymarket Sports, вероятность победы сборной Испании на турнире составляет 17%. Второе место среди претендентов занимает Франция с показателем 16%.

Тройку главных фаворитов замыкает Англия, шансы которой оцениваются в 11%. Также среди главных претендентов на титул Португалия — 10%, Бразилия — 9% и действующий чемпион мира Аргентина — 8%.

Среди других фаворитов аналитики выделяют Германию — 5% и Нидерланды — 4%.

Одним из главных сюрпризов рейтинга стала Норвегия — 3%. Япония, Колумбия и Бельгия получили по 2%.

Хозяева турнира США и Мексика получили лишь 1,2% и 1,1% шансов соответственно.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир пройдет с участием 48 сборных.

