Почеттіно одразу після ЧС-2026 піде зі збірної США в Мілан

Маурісіо Почеттіно на матчі АПЛ. Фото: Reuters/Ian Walton

Головний тренер збірної США з футболу Маурісіо Почеттіно скоро повернеться в клубний футбол. Це станеться одразу після Кубка Світу. У наставника вже є попередня домовленість із "Міланом".

"Россонері" звільнили тренера одразу після закінчення сезону в Серії А, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Tutto Mercato.

Італійський "Мілан" вів переговори з іспанським тренером Андоні Іраолою, проте в підсумку він вибрав "Кристал Пелас". Керівництво "россонері" одразу ж переключило увагу на Маурісіо Почеттіно. Колишній наставник "Тоттенгема", "ПСЖ" та "Челсі" погодився на пропозицію з Італії.

Коли Почеттіно очолить "Мілан"

Аргентинський наставник із 2024 року працює зі збірною США. Однак одразу після закінчення чемпіонату світу він покине команди заради вигіднішої пропозиції від "россонері". Спочатку "Мілан" хотів, щоб 54-річний фахівець очолив команду на початку червня, але в США не захотіли відпускати тренера перед ЧС-2026.

Маурісіо Почеттіно не лякає криза в "Мілані", який на фініші сезону втратив можливість вийти в Лігу чемпіонів. Клуб готується до активної роботи на трансферному ринку і серйозного посилення складу.

