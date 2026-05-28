Почеттино сразу после ЧМ-2026 уйдет из сборной США в Милан

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино скоро вернется в клубный футбол. Это произойдет сразу после Кубка Мира. У наставника уже есть паредварительная договоренность с "Миланом".

"Россонери" уволили тренера сразу после окончания сезона в Серии А, напоминает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

Итальянский "Милан" вел переговоры с испанским тренером Андони Ираолой, однако в итоге он выбрал "Кристал Пэлас". Руководство "россонери" сразу же переключило внимание на Маурисио Почеттино. Бывший наставник "Тоттенхэма", "ПСЖ" и "Челси" согласился на предложение из Италии.

Когда Почеттино возглавит "Милан"

Аргентинский наставник с 2024 года работает со сборной США. Однако сразу после окончания чемпионата мира он покинет команды ради более выгодного предложения от "россонери". Изначально "Милан" хотел, чтобы 54-летний специалист возглавил команду в начале июня, но в США не захотели отпускать тренера перед ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино не пугает кризис в "Милане", который на финише сезона упустил возможность выйти в Лигу чемпионов. Клуб готовится к активной работе на трансферном рынке и серьезному усилению состава.

