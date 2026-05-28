Неймар можуть вигнати зі збірної Бразилії перед стартом ЧС-2026

Зображення Неймара під час оголошення заявки на ЧС-2026. Фото: Reuters

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав м’язову травму незадовго до старту чемпіонату світу-2026. Форвард "Сантоса" ризикує пропустити перший матч на турнірі.

Неймар ризикує пропустити старт ЧС-2026

Керівник медичного штабу збірної Бразилії Родріго Ласмар заявив, що футболіст пройшов медичне обстеження та МРТ, яке виявило м’язову травму другого ступеня.

"Неймар пройшов усі медичні обстеження, ми провели МРТ, яка виявила м’язову травму другого ступеня. Футболіст продовжує лікування — очікується, що відновлення триватиме два-три тижні", — сказав Ласмар.

За даними джерела, Бразильська футбольна конфедерація очікує повного відновлення Неймара до 12 червня. Якщо форвард встигне відновитися до стартового матчу проти Марокко 14 червня, то залишиться у складі команди, якщо ні, то його можуть виключити із заявки.

Водночас у CBF наразі не планує виключати 34-річного футболіста із заявки на турнір. Неймар продовжить відновлення за індивідуальною програмою.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня.

