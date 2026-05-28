Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Травма Неймара може призвети до його виключення із заявки на ЧС-2026

Травма Неймара може призвети до його виключення із заявки на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 28 травня 2026 22:55
Неймар можуть вигнати зі збірної Бразилії перед стартом ЧС-2026
Зображення Неймара під час оголошення заявки на ЧС-2026. Фото: Reuters

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав м’язову травму незадовго до старту чемпіонату світу-2026. Форвард "Сантоса" ризикує пропустити перший матч на турнірі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неймар ризикує пропустити старт ЧС-2026

Керівник медичного штабу збірної Бразилії Родріго Ласмар заявив, що футболіст пройшов медичне обстеження та МРТ, яке виявило м’язову травму другого ступеня.

"Неймар пройшов усі медичні обстеження, ми провели МРТ, яка виявила м’язову травму другого ступеня. Футболіст продовжує лікування — очікується, що відновлення триватиме два-три тижні", — сказав Ласмар.

За даними джерела, Бразильська футбольна конфедерація очікує повного відновлення Неймара до 12 червня. Якщо форвард встигне відновитися до стартового матчу проти Марокко 14 червня, то залишиться у складі команди, якщо ні, то його можуть виключити із заявки.

Читайте також:

Водночас у CBF наразі не планує виключати 34-річного футболіста із заявки на турнір. Неймар продовжить відновлення за індивідуальною програмою.

Чемпіонат світу-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня до 19 липня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що після чемпіонату світу 2026 року збірна США може залишитися без головного тренера через можливі кадрові зміни в команді.

Також Новини.LIVE писав, що безпеку збірної Англії під час мундіалю забезпечуватимуть військові підрозділи із системами протиповітряної оборони.

Бразилія Неймар ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації