Неймара могут выгнать из сборной Бразилии перед стартом ЧМ-2026

Травма Неймара может привести к его исключению из заявки на ЧМ-2026

Дата публикации 28 мая 2026 22:55
Изображение Неймара во время объявления заявки на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил мышечную травму незадолго до старта чемпионата мира-2026. Форвард "Сантоса" рискует пропустить первый матч на турнире.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неймар рискует пропустить старт ЧМ-2026

Руководитель медицинского штаба сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил, что футболист прошел медицинское обследование и МРТ, которое выявило мышечную травму второй степени.

"Неймар прошел все медицинские обследования, мы провели МРТ, которая выявила мышечную травму второй степени. Футболист продолжает лечение — ожидается, что восстановление продлится две-три недели", — сказал Ласмар.

По данным источника, Бразильская футбольная конфедерация ожидает полного восстановления Неймара до 12 июня. Если форвард успеет восстановиться до стартового матча против Марокко 14 июня, то останется в составе команды, если нет, то его могут исключить из заявки.

В то же время в CBF пока не планирует исключать 34-летнего футболиста из заявки на турнир. Неймар продолжит восстановление по индивидуальной программе.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
