Головна ЧС-2026 У Канаді прокоментували скандал щодо вивозу безхатьків перед ЧС-2026

Дата публікації: 28 травня 2026 23:44
Влада Ванкувера відповіла на звинувачення перед ЧС-2026
Футбольний стадіон ЧС-2026 у Ванкувері. Фото: Reuters

Влада канадського Ванкувера спростувала інформацію про нібито масове вивезення безхатьків із міста напередодні чемпіонату світу-2026. Раніше у соцмережах поширювалися повідомлення про те, що людям без житла пропонують гроші та квитки на автобус до інших регіонів країни.

Стадіон у Ванкувері. Фото: Reuters

У Ванкувері відреагували на чутки перед ЧС-2026

У соцмережах почали поширювати інформацію, що міська адміністрація Ванкувера нібито платить бездомним по 100 доларів і купує автобусні квитки до північних міст Канади.

У мерії назвали цю інформацію неправдивою. Водночас чиновники підтвердили, що відповідно до протоколів ФІФА місто повинно прибирати намети та тимчасові укриття у районах проведення матчів у денний час.

Водночас людям без житла, як і раніше, дозволятимуть встановлювати тимчасові укриття у міських парках у нічний час.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Ванкувер стане одним із міст-господарів турніру.

раніше Новини.LIVE повідомляв про ймовірні зміни на тренерському містку збірної США після завершення чемпіонату світу 2026 року.

під час турніру безпеку збірної Англії посилять військовими підрозділами, оснащеними системами протиповітряного захисту.

Канада футбол ЧС-2026 з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
