Влада Ванкувера відповіла на звинувачення перед ЧС-2026

Футбольний стадіон ЧС-2026 у Ванкувері. Фото: Reuters

Влада канадського Ванкувера спростувала інформацію про нібито масове вивезення безхатьків із міста напередодні чемпіонату світу-2026. Раніше у соцмережах поширювалися повідомлення про те, що людям без житла пропонують гроші та квитки на автобус до інших регіонів країни.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на TNS.

Стадіон у Ванкувері. Фото: Reuters

У Ванкувері відреагували на чутки перед ЧС-2026

У соцмережах почали поширювати інформацію, що міська адміністрація Ванкувера нібито платить бездомним по 100 доларів і купує автобусні квитки до північних міст Канади.

У мерії назвали цю інформацію неправдивою. Водночас чиновники підтвердили, що відповідно до протоколів ФІФА місто повинно прибирати намети та тимчасові укриття у районах проведення матчів у денний час.

Водночас людям без житла, як і раніше, дозволятимуть встановлювати тимчасові укриття у міських парках у нічний час.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Ванкувер стане одним із міст-господарів турніру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв про ймовірні зміни на тренерському містку збірної США після завершення чемпіонату світу 2026 року.

Також портал Новини.LIVE писав, що під час турніру безпеку збірної Англії посилять військовими підрозділами, оснащеними системами протиповітряного захисту.