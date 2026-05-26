Іран офіційно відмовився від базування у США на ЧС-2026

Збірна Ірану з футболу. Фото: instagram.com/teammellifootball

Міжнародна федерація футболу офіційно підтвердила зміну тренувальної бази збірної Ірану на чемпіонаті світу-2026. Команда відмовилася від розміщення у США та базуватиметься у Мексиці.

Про зміну місці базування повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Глава ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Іран змінить базу під час чемпіонату світу

Збірна Ірану мала проживати та тренуватися у Тусоні, штат Аризона. Однак федерація футболу Ірану ухвалила рішення перенести базу до прикордонного мексиканського міста Тіхуана.

За інформацією ФІФА, однією з головних причин такого рішення стали можливі труднощі з американськими візами та логістикою. Пізніше влада Мексики повідомила, що США не хоче, щоб іранці жили та тренувалися на їх території.

Збірна Ірану зможе напряму літати до Мексики рейсами Iran Air, що значно спростить організацію пересувань під час турніру.

Попри перенесення бази, Іран усе одно проведе три матчі групового етапу у США. 15 червня команда зіграє проти Нової Зеландії у Лос-Анджелесі, а 21 червня там же зустрінеться з Бельгією.

Третій матч групового етапу іранці проведуть 26 червня у Сіетлі проти збірної Єгипту.

Раніше навколо участі Ірану у турнірі виникала невизначеність через політичну ситуацію в країні. Однак, президент ФІФА Джанні Інфантіно раніше підтверджував, що збірна Ірану виступить на чемпіонаті світу-2026.

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці та стане першим чемпіонатом світу з 48 учасниками.

