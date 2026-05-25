Мексика погодилася прийняти збірну Ірану під час ЧС-2026 — команді не раді в США

Футболісти збірної Ірану перед грою. Фото: Gao Meng/VCG via Getty Images

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила, що ФІФА зверталася до країни з проханням прийняти збірну Ірану під час чемпіонату світу-2026. Причиною стало небажання США розміщувати іранську команду на своїй території під час турніру.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Іран може жити в Мексиці під час ЧС-2026

За словами Шейнбаум, представники ФІФА зверталися до мексиканської сторони після того, як США дали зрозуміти, що не хочуть, аби збірна Ірану мешкала на їхній території під час мундіалю.

"Сполучені Штати не хочуть, щоб іранська національна команда залишалася на ночівлю в США", — сказала президентка Мексики.

Шейнбаум додала, що після цього представник ФІФА запитав у мексиканської сторони, чи може збірна Ірану розміститися в Мексиці під час турніру. Глава держави погодилася.

Читайте також:

Раніше у Федерації футболу Ірану повідомили, що команда змінить місце проживання на чемпіонаті світу-2026. Замість американського Тусона збірна тренуватиметься у мексиканській Тіхуані.

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що рішення пов’язане з логістикою та ситуацією навколо перебування збірної у США.

Турнір пройде з 11 червня до 19 липня у США, Канаді та Мексиці. На груповому етапі Іран має зіграти проти Нової Зеландії та Бельгії у Лос-Анджелесі, а також проти Єгипту у Сіетлі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про пошкодження Ліонеля Мессі, яке аргентинець отримав за кілька днів до початку чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що національна команда ДР Конго приїде на мундіаль попри спротив влади в США.