Мексика согласилась принять сборную Ирана во время ЧМ-2026 - команде не рады в США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила, что ФИФА обращалась к стране с просьбой принять сборную Ирана во время чемпионата мира-2026. Причиной стало нежелание США размещать иранскую команду на своей территории во время турнира.

По словам Шейнбаум, представители ФИФА обращались к мексиканской стороне после того, как США дали понять, что не хотят, чтобы сборная Ирана жила на их территории во время мундиаля.

"Соединенные Штаты не хотят, чтобы иранская национальная команда оставалась на ночлег в США", — сказала президент Мексики.

Шейнбаум добавила, что после этого представитель ФИФА спросил у мексиканской стороны, может ли сборная Ирана разместиться в Мексике во время турнира. Глава государства согласилась.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что команда сменит место жительства на чемпионате мира-2026. Вместо американского Тусона сборная будет тренироваться в мексиканской Тихуане.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что решение связано с логистикой и ситуацией вокруг пребывания сборной в США.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе Иран должен сыграть против Новой Зеландии и Бельгии в Лос-Анджелесе, а также против Египта в Сиэтле.

