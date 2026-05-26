ФИФА официально подтвердила переезд сборной Ирана в Мексику на ЧМ-2026

ФИФА официально подтвердила переезд сборной Ирана в Мексику на ЧМ-2026

Дата публикации 26 мая 2026 08:35
Иран официально отказался от базирования в США на ЧМ-2026
Сборная Ирана по футболу. Фото: instagram.com/teammellifootball

Международная федерация футбола официально подтвердила изменение тренировочной базы сборной Ирана на чемпионате мира-2026. Команда отказалась от размещения в США и будет базироваться в Мексике.

Об изменении месте базирования сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Глава ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Иран сменит базу во время чемпионата мира

Сборная Ирана должна была проживать и тренироваться в Тусоне, штат Аризона. Однако федерация футбола Ирана приняла решение перенести базу в приграничный мексиканский город Тихуана.

По информации ФИФА, одной из главных причин такого решения стали возможные трудности с американскими визами и логистикой. Позже власти Мексики сообщили, что США не хотят, чтобы иранцы жили и тренировались на их территории.

Сборная Ирана сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air, что значительно упростит организацию передвижений во время турнира.

Несмотря на перенос базы, Иран все равно проведет три матча группового этапа в США. 15 июня команда сыграет против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, а 21 июня там же встретится с Бельгией.

Третий матч группового этапа иранцы проведут 26 июня в Сиэтле против сборной Египта.

Ранее вокруг участия Ирана в турнире возникала неопределенность из-за политической ситуации в стране. Однако, президент ФИФА Джанни Инфантино ранее подтверждал, что сборная Ирана выступит на чемпионате мира-2026.

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике и станет первым чемпионатом мира с 48 участниками.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси получил травму всего за несколько дней до старта чемпионата мира-2026, из-за чего вокруг состояния лидера сборной Аргентины возникло немало беспокойства.

Также Новини.LIVE писал, что сборная ДР Конго не отказалась от поездки на мундиаль несмотря на угрозы США.

Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
