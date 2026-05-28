В Канаде прокомментировали скандал об вывозе бездомных перед ЧМ-2026

Дата публикации 28 мая 2026 23:44
Власти Ванкувера ответили на обвинения перед ЧМ-2026
Футбольный стадион ЧМ-2026 в Ванкувере. Фото: Reuters

Власти канадского Ванкувера опровергли информацию о якобы массовом вывозе бездомных из города накануне чемпионата мира-2026. Ранее в соцсетях распространялись сообщения о том, что людям без жилья предлагают деньги и билеты на автобус до других регионов страны.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на TNS.

Стадион у Ванкувере
Стадион в Ванкувере. Фото: Reuters

В Ванкувере отреагировали на слухи перед ЧМ-2026

В соцсетях начали распространять информацию, что городская администрация Ванкувера якобы платит бездомным по 100 долларов и покупает автобусные билеты в северные города Канады.

В мэрии назвали эту информацию неправдивой. В то же время чиновники подтвердили, что в соответствии с протоколами ФИФА город должен убирать палатки и временные укрытия в районах проведения матчей в дневное время.

В то же время людям без жилья, как и раньше, будут позволять устанавливать временные укрытия в городских парках в ночное время.

Читайте также:

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ванкувер станет одним из городов-хозяев турнира.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал о вероятных изменениях на тренерском мостике сборной США после завершения чемпионата мира 2026 года.

Также портал Новини.LIVE писал, что во время турнира безопасность сборной Англии усилят военными подразделениями, оснащенными системами противовоздушной защиты.

Канада футбол ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
