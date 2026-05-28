Власти Ванкувера ответили на обвинения перед ЧМ-2026

Футбольный стадион ЧМ-2026 в Ванкувере.

Власти канадского Ванкувера опровергли информацию о якобы массовом вывозе бездомных из города накануне чемпионата мира-2026. Ранее в соцсетях распространялись сообщения о том, что людям без жилья предлагают деньги и билеты на автобус до других регионов страны.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE.

В соцсетях начали распространять информацию, что городская администрация Ванкувера якобы платит бездомным по 100 долларов и покупает автобусные билеты в северные города Канады.

В мэрии назвали эту информацию неправдивой. В то же время чиновники подтвердили, что в соответствии с протоколами ФИФА город должен убирать палатки и временные укрытия в районах проведения матчей в дневное время.

В то же время людям без жилья, как и раньше, будут позволять устанавливать временные укрытия в городских парках в ночное время.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Ванкувер станет одним из городов-хозяев турнира.

