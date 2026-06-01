Мессі через травму пропустить наступний матч збірної Аргентини

Мессі через травму пропустить наступний матч збірної Аргентини

Дата публікації: 1 червня 2026 13:25
Мессі не зіграє за Аргентину проти Гондурасу через травму
Ліонель Мессі з Кубком Світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

М'язове ушкодження завадить Ліонелю Мессі зіграти в найближчому матчі. Напередодні ЧС-2026 збірна Аргнетини проведе поєдинок із Гондурасом. Це протистояння буде товариським.

Здоров'ям лідера команди вирішили не ризикувати, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Гастона Едула.

Футболіст "Інтера" з Маямі Ліонель Мессі дістав травму наприкінці сезону. Головний тренер збірної Аргентини хоче поберегти 38-річного футболіста напередодні Кубка Світу. Ветеран не вийде на поле у грі з Гондурасом, яка відбудеться в неділю, 7 червня.

Ліонель Мессі у складі "Інтера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Мессі на чемпіонатах світу

Очікується, що віковий футболіст зможе зіграти у всіх матчах збірної Аргентини на груповій стадії ЧС-2026. "Альбіселесте" протистоятимуть Алжиру (17 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (28 червня). У сезоні 2025/26 Мессі зіграв за "Інтер" 34 матчі, забив 24 голи та зробив 11 результативних передач.

Атакувальний півзахисник Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом у складі збірної Аргентини. Він зіграв за національну команду найбільше матчів на чемпіонатах світу (зокрема в ролі капітана), забив найбільше голів. Чотири роки тому він не тільки допоміг "альбіселесте" завоювати Кубок Світу, а й став найкращим футболістом турніру, після чого завоював "Золотий м'яч". На ЧС-2022 Мессі п'ять разів ставав "Найкращим гравцем матчу", що є абсолютним рекордом мундіалів.

Ліонель Мессі Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
