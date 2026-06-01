Мессі не зіграє за Аргентину проти Гондурасу через травму

Мессі через травму пропустить наступний матч збірної Аргентини
М'язове ушкодження завадить Ліонелю Мессі зіграти в найближчому матчі. Напередодні ЧС-2026 збірна Аргнетини проведе поєдинок із Гондурасом. Це протистояння буде товариським.
Здоров'ям лідера команди вирішили не ризикувати, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на журналіста Гастона Едула.
Футболіст "Інтера" з Маямі Ліонель Мессі дістав травму наприкінці сезону. Головний тренер збірної Аргентини хоче поберегти 38-річного футболіста напередодні Кубка Світу. Ветеран не вийде на поле у грі з Гондурасом, яка відбудеться в неділю, 7 червня.
Мессі на чемпіонатах світу
Очікується, що віковий футболіст зможе зіграти у всіх матчах збірної Аргентини на груповій стадії ЧС-2026. "Альбіселесте" протистоятимуть Алжиру (17 червня), Австрії (22 червня) та Йорданії (28 червня). У сезоні 2025/26 Мессі зіграв за "Інтер" 34 матчі, забив 24 голи та зробив 11 результативних передач.
Атакувальний півзахисник Ліонель Мессі є абсолютним рекордсменом у складі збірної Аргентини. Він зіграв за національну команду найбільше матчів на чемпіонатах світу (зокрема в ролі капітана), забив найбільше голів. Чотири роки тому він не тільки допоміг "альбіселесте" завоювати Кубок Світу, а й став найкращим футболістом турніру, після чого завоював "Золотий м'яч". На ЧС-2022 Мессі п'ять разів ставав "Найкращим гравцем матчу", що є абсолютним рекордом мундіалів.
